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В кольцо!


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В субботу, 2 сентября, на спортивной площадке в парке за ДК «Современник» состоялось открытое первенство Ангарска по уличному баскетболу StreetБаскет. Участие в нём приняли 14 мужских и 4 женские команды по три человека.

В кольцо!

В кольцо!
Все этапы организации от поиска спонсоров до разметки площадки Евгений АУЛОВ прошёл самостоятельно, без помощи городской администрации. Помогали ему близкие друзья и спонсоры.

Играли в течение всего дня. Среди участников были как профессиональные спортсмены, так и просто любители – объединялись коллеги, одноклассники, одногруппники, просто друзья. К участию приглашали всех желающих.

Придумал и организовал это мероприятие 26-летний Евгений АУЛОВ, руководитель творческого объединения AulovStudio. Это уже четвертый его опыт:

- У меня два спортивных образования – учитель физкультуры и менеджер по спорту. Я хочу, чтобы молодежь занималась спортом. Хочу показать, что в нашем городе есть спортивная молодёжь. Почему баскетбол? Я играл в него ещё в школе, нравится мне этот вид спорта. Много народу собирается на этот спортивный праздник, приходят просто зрителями на игру посмотреть. Разве это плохо? – поделился с нашей газетой Евгений.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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