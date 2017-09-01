

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Играли в течение всего дня. Среди участников были как профессиональные спортсмены, так и просто любители – объединялись коллеги, одноклассники, одногруппники, просто друзья. К участию приглашали всех желающих.Придумал и организовал это мероприятие 26-летний Евгений АУЛОВ, руководитель творческого объединения AulovStudio. Это уже четвертый его опыт:– поделился с нашей газетой Евгений.