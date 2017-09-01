Ноги не главное

Если есть характер

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Удар выше поЯсаАлексей с 10 лет занимался греко-римской борьбой в спортшколе «Сибирь». Окончил училище олимпийского резерва и институт физкультуры. Профессиональный спортсмен и профессиональный тренер, воспитавший несколько кандидатов в мастера спорта, участвовавших в первенстве России. В 2014 году был признан лучшим тренером области.Не курил. Не злоупотреблял. Вел здоровый образ жизни. Большую часть времени проводил в спортзале. Водил воспитанников в походы, учил терпению и выносливости.3 января 2016 года, когда вся страна еще отдыхала на новогодних каникулах, Алексей уже вышел на учебно-тренировочные сборы. К вечеру 5 января у него без видимых на то причин заболела спина. Боль нарастала с такой силой, что пришлось вызвать «скорую помощь». В стационар его не повезли. Поставили обезболивающий укол и предложили после праздников вызвать на дом терапевта. Терапевт выписал больничный и назначил таблетки.12 января приятель повез Алексея в Иркутск на МРТ. Процедуру он прошел. Снимок на руки получил. Вернулся в Ангарск и… не смог выйти из машины. С температурой под 40 его госпитализировали в БСМП. Заведующий нейрохирургическим отделением, увидев снимки, отменил все плановые операции: гнойный эпидурит со сдавлением спинного мозга ждать не может!Замкнутый кругПосле выписки из больницы начались хождения: невролог, нейрохирург, неврологический стационар. Каждый врач назначал свой курс лечения. Таблетки были разные, эффект от всех нулевой. Алексей Вячеславович от них отказался и уехал с детьми в спортивный лагерь. Вместе с воспитанниками занимался физкультурой, и состояние улучшилось. Вернулся в город он практически здоровым человеком, но в сентябре, в сезон простуд, подхватил вирус. Вспоминает:- Каждый чих, малейший кашель больно ударял по ногам. Они подкашивались, отказывались слушаться. Новый снимок МРТ видимых изменений не выявил. В нейрохирургическом отделении БСМП сделали МСКТ с контрастом. И после этого мне становилось все хуже и хуже.Алексей обратился к главному нейрохирургу области. Тот направил к неврологу по месту жительства. Гедров поехал в институт травматологии. Оттуда его послали в областную больницу. Там нашли очаг воспаления и порекомендовали антибиотики. Невролог в поликлинике подобные препараты не выписывает. Терапевт направил на анализы, но поскольку кровь воспаление не показывала, причин для выписывания антибиотиков не нашла. Измученному не болезнью даже, а врачами, Алексею друзья посоветовали: езжай в Китай!