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Ноги не главное


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Если есть характер

В зале греко-римской борьбы «Ермак», который год назад открылся на территории школы № 9, работает необычный тренер – 29-летний инвалид 3-й группы Алексей ГЕДРОВ («Он нужен детям» - «В» от 26 января). Мужчина последние полтора года ходит, опираясь на трость, и тренировки проводит, сидя на стуле. Тем не менее его воспитанники стали чемпионами и призерами на первенстве Сибирского федерального округа.

Ноги не главное
Уверенно стоять на ногах Алексею ГЕДРОВУ помогает не столько тросточка, сколько работа.

Удар выше поЯса
Алексей с 10 лет занимался греко-римской борьбой в спортшколе «Сибирь». Окончил училище олимпийского резерва и институт физкультуры. Профессиональный спортсмен и профессиональный тренер, воспитавший несколько кандидатов в мастера спорта, участвовавших в первенстве России. В 2014 году был признан лучшим тренером области.
Не курил. Не злоупотреблял. Вел здоровый образ жизни. Большую часть времени проводил в спортзале. Водил воспитанников в походы, учил терпению и выносливости.
3 января 2016 года, когда вся страна еще отдыхала на новогодних каникулах, Алексей уже вышел на учебно-тренировочные сборы. К вечеру 5 января у него без видимых на то причин заболела спина. Боль нарастала с такой силой, что пришлось вызвать «скорую помощь». В стационар его не повезли. Поставили обезболивающий укол и предложили после праздников вызвать на дом терапевта. Терапевт выписал больничный и назначил таблетки.
12 января приятель повез Алексея в Иркутск на МРТ. Процедуру он прошел. Снимок на руки получил. Вернулся в Ангарск и… не смог выйти из машины. С температурой под 40 его госпитализировали в БСМП. Заведующий нейрохирургическим отделением, увидев снимки, отменил все плановые операции: гнойный эпидурит со сдавлением спинного мозга ждать не может!

Замкнутый круг
После выписки из больницы начались хождения: невролог, нейрохирург, неврологический стационар. Каждый врач назначал свой курс лечения. Таблетки были разные, эффект от всех нулевой. Алексей Вячеславович от них отказался и уехал с детьми в спортивный лагерь. Вместе с воспитанниками занимался физкультурой, и состояние улучшилось. Вернулся в город он практически здоровым человеком, но в сентябре, в сезон простуд, подхватил вирус. Вспоминает:
- Каждый чих, малейший кашель больно ударял по ногам. Они подкашивались, отказывались слушаться. Новый снимок МРТ видимых изменений не выявил. В нейрохирургическом отделении БСМП сделали МСКТ с контрастом. И после этого мне становилось все хуже и хуже.
Алексей обратился к главному нейрохирургу области. Тот направил к неврологу по месту жительства. Гедров поехал в институт травматологии. Оттуда его послали в областную больницу. Там нашли очаг воспаления и порекомендовали антибиотики. Невролог в поликлинике подобные препараты не выписывает. Терапевт направил на анализы, но поскольку кровь воспаление не показывала, причин для выписывания антибиотиков не нашла. Измученному не болезнью даже, а врачами, Алексею друзья посоветовали: езжай в Китай!

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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