Более 1200 жителей Приангарья подали заявки на участие в «Кроссе Нации»

В Иркутске за первый день работы мандатной комиссии зарегистрировалось 1263 человека для участия во всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2017», который состоится 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.В массовом забеге может принять участие любой желающий. Для участия в «Кроссе Нации – 2017» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии и получить номер. Комиссия работает по 15 сентября включительно с 08:00 до 17:00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81. Ответы на интересующие вопросы можно получить по телефону: (3952) 33-64-79.Также регистрация будет проводиться и в день соревнований, 16 сентября, с 9:30 до 12:30 на месте старта - у памятника Александру III в Иркутске. Участникам соревнований необходимо будет представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС и справку о допуске врача.