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Более 1200 жителей Приангарья подали заявки на участие в «Кроссе Нации»


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Вчера, 15:24
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В Иркутске за первый день работы мандатной комиссии зарегистрировалось 1263 человека для участия во всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2017», который состоится 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

Более 1200 жителей Приангарья подали заявки на участие в «Кроссе Нации»
В «Кроссе Нации» могут участвовать все желающие.

В Иркутске за первый день работы мандатной комиссии зарегистрировалось 1263 человека для участия во всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2017», который состоится 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

В массовом забеге может принять участие любой желающий. Для участия в «Кроссе Нации – 2017» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии и получить номер. Комиссия работает по 15 сентября включительно с 08:00 до 17:00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81. Ответы на интересующие вопросы можно получить по телефону: (3952) 33-64-79.

Также регистрация будет проводиться и в день соревнований, 16 сентября, с 9:30 до 12:30 на месте старта - у памятника Александру III в Иркутске. Участникам соревнований необходимо будет представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС и справку о допуске врача.

http://www.irk.aif.ru/sport/bolee_1200_zhiteley_priangarya_podali_zayavki_na_uchastie_v_krosse_nacii
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