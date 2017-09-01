Незнакомый «Ермак»

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Еще большим сюрпризом для тысяч ангарских болельщиков, собравшихся на стартовый матч «Ермака» с «Южным Уралом», было знакомство с составом своей команды. Напрасно они выискивали привычные фамилии на фуфайках любимого клуба – в них в этот вечер на лед выкатились почти одни новички, и мы увидели незнакомый нам «Ермак».Из хоккеистов старой обоймы едва набиралось звено. А если еще принять во внимание тот факт, что доброй половине игроков «Ермака» нового созыва всего по 22-23 года, а ведь есть ребята и еще моложе, то какой игры можно было ждать от хозяев в этот день? Ведь даже опытным мастерам требуется время, чтобы наладить между собой взаимопонимание и найти свою игровую концепцию, что же говорить о молодежи, которая только утверждается в хоккее такого уровня.На фоне обновленного ангарского клуба гости с Урала выглядели куда солиднее. Они в этот день полностью контролировали ход поединка и даже в те моменты, когда ангарчанам удавалось доводить до результата свои непродолжительные всплески активности на льду, со знанием дела вновь наращивали игровое преимущество, максимально эффективно используя ошибки соперников.А их в этот день в игре ангарского коллектива было предостаточно. Причем таких, какие принято считать просто элементарными. То два хоккеиста бросаются на одного нападающего, оголяя зоны у своих ворот, то вдруг вся команда собирается на пятачке из желания помочь вратарю, забывая, что и за воротами есть игровое пространство, откуда, кстати говоря, и «приехали» нам вторая и третья шайбы.Пожалуй, лучшим игровым отрезком в этот день для ангарской команды стало начало третьего периода, когда хоккеисты не только смело пошли вперед, но стали и технически переигрывать соперника. Забросили красивую шайбу, сократили разрыв в счете – 2:3 и вообще могли перехватить инициативу, если бы не досадное удаление, сбившее дыхание у этого порыва...