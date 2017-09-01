.
,

Незнакомый «Ермак»


0

Сегодня, 10:56
 Количество просмотров: 70
    

Незнакомый «Ермак»
Команда покидала поле без оваций.

Еще до начала нового сезона оснований для удивления у поклонников хоккея, следящих за матчами команд ВХЛ, было достаточно. Лига потеряла подмосковных динамовцев, триумфально завоевавших весной кубок Братины, но приобрела два китайских клуба, повысив свой статус до уровня международного.

Еще большим сюрпризом для тысяч ангарских болельщиков, собравшихся на стартовый матч «Ермака» с «Южным Уралом», было знакомство с составом своей команды. Напрасно они выискивали привычные фамилии на фуфайках любимого клуба – в них в этот вечер на лед выкатились почти одни новички, и мы увидели незнакомый нам «Ермак».

Из хоккеистов старой обоймы едва набиралось звено. А если еще принять во внимание тот факт, что доброй половине игроков «Ермака» нового созыва всего по 22-23 года, а ведь есть ребята и еще моложе, то какой игры можно было ждать от хозяев в этот день? Ведь даже опытным мастерам требуется время, чтобы наладить между собой взаимопонимание и найти свою игровую концепцию, что же говорить о молодежи, которая только утверждается в хоккее такого уровня.

На фоне обновленного ангарского клуба гости с Урала выглядели куда солиднее. Они в этот день полностью контролировали ход поединка и даже в те моменты, когда ангарчанам удавалось доводить до результата свои непродолжительные всплески активности на льду, со знанием дела вновь наращивали игровое преимущество, максимально эффективно используя ошибки соперников.

А их в этот день в игре ангарского коллектива было предостаточно. Причем таких, какие принято считать просто элементарными. То два хоккеиста бросаются на одного нападающего, оголяя зоны у своих ворот, то вдруг вся команда собирается на пятачке из желания помочь вратарю, забывая, что и за воротами есть игровое пространство, откуда, кстати говоря, и «приехали» нам вторая и третья шайбы.
Пожалуй, лучшим игровым отрезком в этот день для ангарской команды стало начало третьего периода, когда хоккеисты не только смело пошли вперед, но стали и технически переигрывать соперника. Забросили красивую шайбу, сократили разрыв в счете – 2:3 и вообще могли перехватить инициативу, если бы не досадное удаление, сбившее дыхание у этого порыва...

Игорь ГРИГОРЬЕВ,
фото Николая СТЕРНИНА



... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Незнакомый «Ермак»
Более 1200 жителей Приангарья подали заявки на участие в «Кроссе Нации»
Ноги не главное
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Ангарчанин перечислил аферистам более 5 тысяч рублей за выдачу «кредита»
По грибы
Украл стиральную машину
Все новости категории

Общество
«Выплачь всё, что накопилось»
НЕУДАЧИН - депутат в Усолье
ХОМИЧ - глава Куйтуна
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Статей за Сентябрь 2017 (141)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru