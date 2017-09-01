Незнакомый «Ермак»

Команда покидала поле без оваций.Еще до начала нового сезона оснований для удивления у поклонников хоккея, следящих за матчами команд ВХЛ, было достаточно. Лига потеряла подмосковных динамовцев, триумфально завоевавших весной кубок Братины, но приобрела два китайских клуба, повысив свой статус до уровня международного.
Еще большим сюрпризом для тысяч ангарских болельщиков, собравшихся на стартовый матч «Ермака» с «Южным Уралом», было знакомство с составом своей команды. Напрасно они выискивали привычные фамилии на фуфайках любимого клуба – в них в этот вечер на лед выкатились почти одни новички, и мы увидели незнакомый нам «Ермак».
Из хоккеистов старой обоймы едва набиралось звено. А если еще принять во внимание тот факт, что доброй половине игроков «Ермака» нового созыва всего по 22-23 года, а ведь есть ребята и еще моложе, то какой игры можно было ждать от хозяев в этот день? Ведь даже опытным мастерам требуется время, чтобы наладить между собой взаимопонимание и найти свою игровую концепцию, что же говорить о молодежи, которая только утверждается в хоккее такого уровня.
На фоне обновленного ангарского клуба гости с Урала выглядели куда солиднее. Они в этот день полностью контролировали ход поединка и даже в те моменты, когда ангарчанам удавалось доводить до результата свои непродолжительные всплески активности на льду, со знанием дела вновь наращивали игровое преимущество, максимально эффективно используя ошибки соперников.
А их в этот день в игре ангарского коллектива было предостаточно. Причем таких, какие принято считать просто элементарными. То два хоккеиста бросаются на одного нападающего, оголяя зоны у своих ворот, то вдруг вся команда собирается на пятачке из желания помочь вратарю, забывая, что и за воротами есть игровое пространство, откуда, кстати говоря, и «приехали» нам вторая и третья шайбы.
Пожалуй, лучшим игровым отрезком в этот день для ангарской команды стало начало третьего периода, когда хоккеисты не только смело пошли вперед, но стали и технически переигрывать соперника. Забросили красивую шайбу, сократили разрыв в счете – 2:3 и вообще могли перехватить инициативу, если бы не досадное удаление, сбившее дыхание у этого порыва...Игорь ГРИГОРЬЕВ,
фото Николая СТЕРНИНА
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