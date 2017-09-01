Спорт без врача

Где дети будут рисковать жизнью

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Специалист знает – это травматический шок. Из него можно вывести, если помочь в первые же секунды. Благодаря наличию медицинских работников в спортшколах дети не гибнут на тренировках. Хотя ежегодно по всей стране они от таких травм гибнут во дворах – там медпомощь доступна только по приезде «скорой помощи». То, что мы расскажем ниже, слабонервным не читать…Медицинских работников в спортшколах Ангарска сокращают по приказу управления по физической культуре и спорту администрации АГО № 90 за подписью и.о. начальника Бориса БАБАТЕНКО от 28.07.2017.«В целях оптимизации кадров» и.о. приказывает руководителям спортшкол «Ангара», «Сибиряк», «Сибирь», «Ермак», «ДЮСШ по горным лыжам «ЛБК «Ангарский» «провести сокращение численности (штата) медицинских работников в соответствии с требованиями ФЗ от 4.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте…» …в срок до 01.11.2017 года». За комментариями мы обратились к директорам указанных спортшкол.«АНГАРА»Новый директор спортшколы «Ангара» Валерий ПЛЕХОВ месяц как в должности. Когда заступил, спортивного врача в спортшколе уже не было.- Уволен по решению суда. Но к приказу эта история отношения не имеет, - объяснил нашей газете директор. - И вообще в приказе речь о сокращении не идёт. Меняется форма взаимодействия межведомственных структур.Плехов понимает это так: раньше медработник входил в штат школы, а теперь будет числиться в медицинском учреждении.В спортшколе «Ангара» на сегодняшний день две медсестры, обе работают в бассейне. А если травма произойдет на стадионе?- У нас есть лицензированный оборудованный медицинский кабинет. «Чемоданчик» для оказания первой помощи. Между бассейном и спортшколой незначительное расстояние, - пояснил Валерий Владимирович.Обе медсестры преклонного возраста… Успеют добежать? Полставки врача до сих пор сохраняются в штатном расписании, но нового работника сюда не ищут. Почему, Валерий Владимирович ещё не может пояснить, человек новый.«СИБИРЯК»Хотя до 1 ноября всего ничего, работники уже должны быть извещены об увольнении, директор этой спортшколы Валентина Владимировна ЗВАРЫЧ не спешит выполнять приказ. Объясняет просто:- Рука не поднимается. Не могу!В спортшколе три медицинских работника на два здания, дежурят по графику. Елена Тимофеевна СТУПКО трудится в «Сибиряке» с 1968 года. Юлия ДОЛБУНОВА работает 10 лет. Доктор Александр КОМАРИНСКИЙ работает шестой год. Все хорошие специалисты, не случайные люди.- Это всё связано с финансированием из муниципального бюджета, хотя всё здравоохранение сейчас областное, но городские финансисты заставляют сокращать, - пояснила нашей газете Валентина Зварыч. - Нельзя этого делать! Здесь постоянно идёт травмоопасный тренировочный процесс с большими рисками. Если медики будут, как в общеобразовательных школах, только в определенное время приходить, это будет риск для жизни детей и уголовная ответственность для директора. Две недели назад в Иркутске проходила всероссийская конференция по медико-биологическому обеспечению спорторганизаций. Там кто-то встал из Ангарска и сказал: «У нас сокращают медиков в спортшколах». Представители Министерства спорта России воскликнули: «Этого не может быть! Это сразу уголовная ответственность!» Там же напомнили с формулировкой «для Ангарска», что есть поручение президента РФ от 11 июня 2017 года № Пр-1127, в котором он поручает Министерству здравоохранения разработать организационную модель медицинской помощи спортсменам. Она предполагает не только медицинский кабинет, но и наличие в штате спортивного врача. Идёт разговор, наоборот, о расширении! Более того, когда мы лицензировали свой медкабинет, там было обязательное требование: наличие в нём врача.Хорошо бы медучреждения просто на бумаге забрали наших медиков в свой штат, а на деле всё осталось как есть, но они же говорят: на все спортивные школы останутся всего четыре (!) медика, они по очереди будут дежурить! В Иркутске тоже недавно говорили о сокращении медиков в спортшколах, но их мэр БЕРДНИКОВ нашёл какой-то выход, и мы будем искать.Говорят, вроде медики будут относиться к физдиспансеру. Для проведения соревнований их надо будет нанимать за отдельную плату. А где эти деньги брать? И в чём тогда экономия?