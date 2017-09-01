Спорт без врача

Где дети будут рисковать жизньюВ летнем спортивном лагере АГО во время игры в футбол два мальчика врезались друг в друга. Удар. Падение. Один из них лежит на земле с пульсом ноль. Давление ноль. Кожа землистого цвета. Ужас. Растерянность. Но только не для медика. Мальчика спасли.Тренировка, как и драка, влечёт за собой травмы. Разница как раз в том, что тренировка проходит под присмотром, в т.ч. медработника.
Специалист знает – это травматический шок. Из него можно вывести, если помочь в первые же секунды. Благодаря наличию медицинских работников в спортшколах дети не гибнут на тренировках. Хотя ежегодно по всей стране они от таких травм гибнут во дворах – там медпомощь доступна только по приезде «скорой помощи». То, что мы расскажем ниже, слабонервным не читать…
Медицинских работников в спортшколах Ангарска сокращают по приказу управления по физической культуре и спорту администрации АГО № 90 за подписью и.о. начальника Бориса БАБАТЕНКО от 28.07.2017.
«В целях оптимизации кадров» и.о. приказывает руководителям спортшкол «Ангара», «Сибиряк», «Сибирь», «Ермак», «ДЮСШ по горным лыжам «ЛБК «Ангарский» «провести сокращение численности (штата) медицинских работников в соответствии с требованиями ФЗ от 4.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте…» …в срок до 01.11.2017 года». За комментариями мы обратились к директорам указанных спортшкол.
«АНГАРА»
Новый директор спортшколы «Ангара» Валерий ПЛЕХОВ месяц как в должности. Когда заступил, спортивного врача в спортшколе уже не было.
- Уволен по решению суда. Но к приказу эта история отношения не имеет, - объяснил нашей газете директор. - И вообще в приказе речь о сокращении не идёт. Меняется форма взаимодействия межведомственных структур.
Плехов понимает это так: раньше медработник входил в штат школы, а теперь будет числиться в медицинском учреждении.
В спортшколе «Ангара» на сегодняшний день две медсестры, обе работают в бассейне. А если травма произойдет на стадионе?
- У нас есть лицензированный оборудованный медицинский кабинет. «Чемоданчик» для оказания первой помощи. Между бассейном и спортшколой незначительное расстояние, - пояснил Валерий Владимирович.
Обе медсестры преклонного возраста… Успеют добежать? Полставки врача до сих пор сохраняются в штатном расписании, но нового работника сюда не ищут. Почему, Валерий Владимирович ещё не может пояснить, человек новый.
«СИБИРЯК»
Хотя до 1 ноября всего ничего, работники уже должны быть извещены об увольнении, директор этой спортшколы Валентина Владимировна ЗВАРЫЧ не спешит выполнять приказ. Объясняет просто:
- Рука не поднимается. Не могу!
В спортшколе три медицинских работника на два здания, дежурят по графику. Елена Тимофеевна СТУПКО трудится в «Сибиряке» с 1968 года. Юлия ДОЛБУНОВА работает 10 лет. Доктор Александр КОМАРИНСКИЙ работает шестой год. Все хорошие специалисты, не случайные люди.
- Это всё связано с финансированием из муниципального бюджета, хотя всё здравоохранение сейчас областное, но городские финансисты заставляют сокращать, - пояснила нашей газете Валентина Зварыч. - Нельзя этого делать! Здесь постоянно идёт травмоопасный тренировочный процесс с большими рисками. Если медики будут, как в общеобразовательных школах, только в определенное время приходить, это будет риск для жизни детей и уголовная ответственность для директора. Две недели назад в Иркутске проходила всероссийская конференция по медико-биологическому обеспечению спорторганизаций. Там кто-то встал из Ангарска и сказал: «У нас сокращают медиков в спортшколах». Представители Министерства спорта России воскликнули: «Этого не может быть! Это сразу уголовная ответственность!» Там же напомнили с формулировкой «для Ангарска», что есть поручение президента РФ от 11 июня 2017 года № Пр-1127, в котором он поручает Министерству здравоохранения разработать организационную модель медицинской помощи спортсменам. Она предполагает не только медицинский кабинет, но и наличие в штате спортивного врача. Идёт разговор, наоборот, о расширении! Более того, когда мы лицензировали свой медкабинет, там было обязательное требование: наличие в нём врача.
Хорошо бы медучреждения просто на бумаге забрали наших медиков в свой штат, а на деле всё осталось как есть, но они же говорят: на все спортивные школы останутся всего четыре (!) медика, они по очереди будут дежурить! В Иркутске тоже недавно говорили о сокращении медиков в спортшколах, но их мэр БЕРДНИКОВ нашёл какой-то выход, и мы будем искать.
Говорят, вроде медики будут относиться к физдиспансеру. Для проведения соревнований их надо будет нанимать за отдельную плату. А где эти деньги брать? И в чём тогда экономия?Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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