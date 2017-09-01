ПОКА ЖИВОЙ

Город подтянулся вместе с планетой

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Турники для подтягивания в эту субботу стояли в 14 точках округа: у школы «Победа», в 19, 12 микрорайонах, на «Ермаке», возле школ в Юго-Восточном, Цементном, Китое, Мегете, Одинске и Савватеевке. Подтягивались пожарные на работе, осуждённые подростки в воспитательной колонии, школы, в которых в этот день проходили уроки физкультуры. Правила соревнований предельно просты – подтянуться и записать результат.Подтягивание - одно из самых сложных упражнений. Поэтому большинство участников были мужчины. Однако женщины тоже проскакивали.- Я всю жизнь занимаюсь спортом, сейчас хожу на фитнес. Мне 56 лет, но могу дать фору и 20-леткам. А вот подтягиваться было тяжело, еле-еле смогла разочек, и то с большим трудом, - инженер-программист Марина АБЕЛЕНЦЕВА пришла на стадион «Ангара», чтобы сдать нормы ГТО, заодно и подтянулась.На стадионе объединили подтягивания со сдачей норм. Организаторы признаются, что это был тактический ход: тот, кто придёт сдавать нормы, поучаствует и в соревнованиях. Засада удалась: коллективы АЭХК, СИЗО, следственного комитета кидали в общую копилку страны свои результаты.21-летний Сергей СЕРЁГИН, инспектор СИЗО-6, подтянулся 35 раз. Его коллега 22-летний Максим АНДРЕЕВ – 20. Оба спортсмены, занимаются боксом. И оба холостые, может, потому еще силы есть. Василий ЧЕРНОУС, следователь СКР по Ангарску, подтянулся 15 раз.Рекорд поставил 7-классник Андрей СОЛОВЬЁВ. Он подтянулся 50 (!) раз. На втором месте тоже школьник – 15-летний Даниил ЖДАНОВ. Его результат - 37 раз.Уже через несколько минут после объявления старта у турников скопилась очередь. 42-летний Сергей БЕДРАК держит на руках маленькую девочку. Она что, тоже подтягиваться будет?- А почему нет? Лизе сейчас 1 год и 10 месяцев. Это будет её спортивный дебют. С моей помощью, конечно, - надеется папа. Держа девочку за ноги, он трижды помог ей подтянуться. Так Лиза стала самой маленькой участницей соревнований.А вот самым взрослым был 82-летний Николай НЕФЕДЬЕВ.- Я нормы ГТО сдаю! - огорошил нас пенсионер. - Подтянулся 10 раз, сейчас пресс, потом прыжки. Серьёзно спортом он никогда не увлекался. Но всю жизнь делает по утрам зарядку, а зимой ездит на лыжах.- Судьи-то когда узнали, что мне 82, сначала испугались. Но я себя отлично чувствую, ничего не болит, нигде не колет. Пусть молодые смотрят и учатся, пока я живой!