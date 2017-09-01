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Маловато было


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Вчера, 21:47
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Как прошёл Всемирный день без автомобиля

Нечасто в нашем городе проходят мероприятия, на которых журналистов бывает больше, чем участников. Именно так случилось в пятницу у молодежного центра «Лифт», где должен был пройти велопробег, посвященный Всемирному дню без автомобиля.

Маловато было
Свой байк Иван КОЛЕСНИКОВ сделал сам.


В этот день автомобилистам предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств в пользу пеших прогулок, велосипедов и использовать общественный транспорт как способ разгрузить городские улицы. Участникам велопробега предполагалось стартовать в 15.30 и в сопровождение двух машин ГИБДД и «скорой помощи» проехать 8,4 километра до ТРЦ «Фестиваль». Первым зарегистрировавшимся стал 22-летний спортсмен-любитель Иван КОЛЕСНИКОВ. О проводимой акции он узнал из соцсетей и как постоянный участник соревнований любительского уровня (скайраннинга, велогонок по пересеченной местности, лыж) не мог проигнорировать призыв. К слову, на летнем триатлоне Колесников занял 3-е место в возрастной группе.
Иван приехал на кастом-велосипеде. Такие байки ручной работы, изготовленные на заказ или собственноручно, в корне отличаются от других. У них уникальная геометрия, точно подходящая под требования владельца. Иван подгонял все детали индивидуально, от рамы до контактных педалей. Велосипед обошелся ему в 92 тысячи рублей. На самом деле это не так дорого, как кажется, к тому же байк полностью удовлетворяет прихоти своего владельца и весит всего 11 килограммов. 

Маловато было
«Могучая кучка», приехавших на пробег, двинулась в сторону водохранки в хорошем настроении.

За ним зарегистрировались папа Андрей и дочь Маша ФАДЮШИНЫ из 25-го квартала. Андрей – начинающий участник велозаездов, недавно принимал участие в заезде в Иркутске, когда более 400 велосипедистов проехали от стадиона «Труд» по нижней набережной и обратно. А вот 13-летних школьников Кирилла ЧЕРЕПАНОВА и Сашу БОНДАРЕНКО волонтеры регистрировать отказались: к гонке допускались лица старше 18 лет. Позже подъехали еще двое желающих. И все! Больше участников нет. Машины ГИБДД и «скорой» разъезжаются. Оставшиеся ангарчане, посовещавшись, направляются на велосипедах в сторону водохранилища. А что делать: такой денек хороший! Вопрос, почему участников было так мало, стоит задать инициативной группе «ВелоАнгарск».
Позже на площади перед ТРЦ «Фестиваль» прошли велосостязания, детские соревнования, выступления ВМХ. Главным событием стало вручение двух велосипедов за лучший наряд. Одной из счастливиц стала 9-летняя Таисия КУЗЬМЕНКО в золотом платье принцессы Эвелины.
- Это было классно: поехать покататься на площадь и уехать на реально крутом велике! – не скрывает эмоций её мама Марина, составившая дочери компанию в костюме Джека Воробья. – Не веря своему счастью, дома Тая каждые полчаса спрашивала меня: «Мама, я точно не сплю?»
Второй велосипед достался девушке в розовом платье и с цветными волосами, похожей на Мальвину. Так что, ангарчане, в следующий раз будьте поактивнее! И не только ради призов! Но и ради своего здоровья!
Оксана ТИХАЯ,
фото автора и из соцсетей
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