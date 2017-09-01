Пусть играют!

У «Ермака» подрастает смена

Как рассказал нашей газете председатель родительского комитета Виктор БОРОДАТОВ, «Кубок Байкала» – это местный турнир, который организовали родители совместно с администрацией стадиона «Ермак». Проводится он второй раз. В прошлом году в нем участвовало 12 команд, и ангарчане становились пятыми. До этого мальчишки на Рождественском кубке становились вторыми, занимали призовые места на выезде. Победа в их зачете на домашнем льду пока первая.Юным чемпионам по 8-9 лет. В хоккей они играют четыре года. Набор в секцию проводится с 5 лет. Однако бывают исключения из общего правила. Вадима АМБРОСОВА, к примеру, приняли в 4,5 года. Его мама, Татьяна ИСАЕВА, призналась нашей газете, что практически все зарабатываемые деньги семья вкладывает в сына и в хоккей. Все выезды на турниры осуществляются за счет родителей. При условии, что на игру команда едет в поезде, на дорогу, проживание мамы и сына, а также взнос за участие в турнире уходит в среднем 20 тысяч рублей. Полная экипировка юного хоккеиста в среднем стоит тысяч 50. Коньки меняют раз в два года. Клюшки – ежегодно.Мы поинтересовались: почему именно хоккей, и нет ли желания перевести ребенка в менее затратный вид спорта? Татьяна удивилась:- А чем еще должен заниматься мальчик в хоккейном городе? Он только этим и живет! Условия для занятий на стадионе созданы. Пусть играет!Обладателей кубка Байкала соперники из города Северск Томской области пригласили к себе на турнир. Родители пакуют чемоданы. Удары можно оттачивать на тренировках, но командный дух и слаженные действия формируются только в играх с реальным соперником.