.
,

Пусть играют!


0

Сегодня, 10:29
 Количество просмотров: 68
    

У «Ермака» подрастает смена

Пусть играют!
Юным чемпионам по 8-9 лет.

В минувшие выходные хоккейная команда «Ермак» 2008 года рождения выиграла кубок Байкала. В турнире на нашем льду состязались 7 команд из Красноярска, Новокузнецка, Омска, Иркутска, Новосибирска и Томской области. К победе мальчишек привел Сергей КРЫЛАТОВ, который тренирует команду с июля.

Как рассказал нашей газете председатель родительского комитета Виктор БОРОДАТОВ, «Кубок Байкала» – это местный турнир, который организовали родители совместно с администрацией стадиона «Ермак». Проводится он второй раз. В прошлом году в нем участвовало 12 команд, и ангарчане становились пятыми. До этого мальчишки на Рождественском кубке становились вторыми, занимали призовые места на выезде. Победа в их зачете на домашнем льду пока первая.

Юным чемпионам по 8-9 лет. В хоккей они играют четыре года. Набор в секцию проводится с 5 лет. Однако бывают исключения из общего правила. Вадима АМБРОСОВА, к примеру, приняли в 4,5 года. Его мама, Татьяна ИСАЕВА, призналась нашей газете, что практически все зарабатываемые деньги семья вкладывает в сына и в хоккей. Все выезды на турниры осуществляются за счет родителей. При условии, что на игру команда едет в поезде, на дорогу, проживание мамы и сына, а также взнос за участие в турнире уходит в среднем 20 тысяч рублей. Полная экипировка юного хоккеиста в среднем стоит тысяч 50. Коньки меняют раз в два года. Клюшки – ежегодно.

Мы поинтересовались: почему именно хоккей, и нет ли желания перевести ребенка в менее затратный вид спорта? Татьяна удивилась:
- А чем еще должен заниматься мальчик в хоккейном городе? Он только этим и живет! Условия для занятий на стадионе созданы. Пусть играет!
Обладателей кубка Байкала соперники из города Северск Томской области пригласили к себе на турнир. Родители пакуют чемоданы. Удары можно оттачивать на тренировках, но командный дух и слаженные действия формируются только в играх с реальным соперником.

Галина ЛЕМЗЯКОВА, фото предоставлено Виктором БОРОДАТОВЫМ
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Железный бренд
Пусть играют!
Маловато было
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Сообщения о минировании торговых центров в Иркутске и Ангарске оказались ложными
Теряются и падают
Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся
Все новости категории

Общество
Дорогу откроют!
Бегом за «двойкой»
Руки из ГОСТа
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru