Железный бренд

Что держит молодых в нашем городе

Я здесь впервые. Масштаб трассы впечатляет. Видели трамплины в пойме для мотоциклистов? Вот примерно то же самое, только для детей, и гоняют они на BMX-велосипедах – маленьких, с низким сиденьем, ехать на таких надо стоя. На старте огромная гора, на которую пешком-то зайти страшно, а дети на всей скорости на велосипедах мчатся вверх-вниз!Здесь в субботу, 23 сентября, был настоящий городской праздник с палатками, горячим чаем, едой, музыкой, микрофоном. Только организовали всё это сами увлеченные велосипедисты из велообъединения «Райдер» ДЮЦ «Перспектива» с помощью родителей. И не было мэра с делегацией, с призами, грамотами, кубками или хотя бы брендовыми конфетами для детей. Были только те, чьи глаза загораются при слове «велосипед», - участники соревнований из Ангарска, Иркутска, Братска – всего 59 человек, их родители и педагоги.Соревнования на ангарской трассе уже вышли на российский уровень. Летом самый высокий подъем на трассе забетонировали. Впервые в этот день здесь испытывают электронную стартовую машинку – сложное устройство с перегородкой перед спортсменами. Перегородка падает автоматически, раздается звуковой сигнал, загорается светофор, и все спортсмены стартуют в одно время. Погрешность - ноль. Савин давно такую хотел, но в России их днём с огнем не сыскать. И вот смог купить – бывшую в употреблении и только с помощью спонсоров, привёз её аж из Анапы.Первыми тронулись с огромной горы самые маленькие спортсмены – 2009 и 2010 годов рождения. Первоклассники. Лидирует среди маленьких Дамиан СЕЛИВАНОВ. Знакомимся. Самому быстрому спортсмену оказалось пять (!) лет. И как не побоялись такого маленького в спорт отдать?- У нас не было выбора, - объяснила нашей газете мама Светлана. - Ребенок почти с младенчества проявлял повышенный интерес к велосипедам.Самое удивительное – девчонок много. И на трассе их не отличить от пацанов. Мчатся, только косички из-под шлемов подпрыгивают. Первыми эти соревнования стали для 7-летней Вари ЛОМАНОВОЙ, первоклассницы школы № 15. Весной Варя гуляла с мамой в лесу, как вдруг набрела на эту велотрассу, встала открыв рот и выдохнула: «Мама, хочу!» Так у Савина появилась девочка-звезда.Ещё одну невероятную историю о жизни ребёнка и изменившем её велоспорте рассказала нам Анастасия СУБАЧ, мама 8-летнего Ярослава. Ярослав долго не мог научиться кататься на двухколёсном велосипеде, уже все сверстники умели, а он нет. И мама записала его в велообъединение «Райдер» к Андрею Савину. Мальчишка не просто начал кататься, а стал настоящим экстремалом. Теперь он проявляет интерес к сплавам на байдарках и мотоциклам. К слову, в прошлом году семья Субач переехала в Хабаровск. Думали, что на пмж. Но Ярослав без велоспорта там жить не смог. Вернулись. И говорят, что только из-за этого увлечения сына.Это не просто езда на велосипеде. Это олимпийский вид спорта, закаляющий характер. Вы бы слышали, как Савин кричал в микрофон каждому, кто не входил в тройку лидеров:- Нельзя сдаваться! Крути педали до последнего! Сильнее крути!И сколько было в этот день неожиданностей! Внезапная смена лидера в одной из возрастных категорий! Обгон за секунду до финиша зазевавшегося спортсмена! «Мясорубка» на старте, когда восемь спортсменов едут нос к носу!…Недавно наша администрация придумывала, что надо нарисовать на белом фоне, чтобы отражало специфику города, – бренд, даже наняли специалистов из Урюпинска. Те походили по центральным улицам, головами покрутили и сделали нам бренд за миллион рублей из того, что было. До велотрассы, конечно, не дошли. Но на то они и «понаехавшие», чтобы видеть только то, что на поверхности. Нет на этом бренде маленького велосипедиста, которому нужен велосипед тысяч за 20 минимум, шлем, каска, трасса. А в нашем маленьком городе, не чета Хабаровску, они есть. Мэр не пришёл и не увидел, как один тренер, не имея административного ресурса, только на любви к своему делу ежегодно набирает сотню детей, снабжает их всем необходимым, тренирует так, что родители добровольно докупают всё, чего не хватает.И да, наша трасса – единственная подобная в Иркутской области. Делал её Савин сам. Буквально из ничего. 12 лет назад сам приметил эту землю за гаражами, рыл буквально лопатой с воспитанниками, искал спонсоров. Теперь эти два гектара земли в долгосрочной аренде у ДЮЦ «Перспектива». Радость, скажете? А вот «Перспектива» не рада. Теперь полное обслуживание трассы на их плечах. А это дело большое, затратное. Все, кто причастен к велоспорту, снова вздыхают и кивают на Саранск – город ненамного больше нашего, чуть больше 300 тысяч населения. Но там есть крытая велотрасса, позволяющая тренироваться круглогодично. Наши же велосипедисты уже через несколько недель уберут своих железных коней в гаражи до весны. А чтобы не терять форму, Савин поведёт их… на лыжи. Это тоже он умеет делать так, что его дети лыжников из «Ермака» побеждают. Но часть детей за это время отсеется, пока снова не придёт время сесть на велосипед.Кстати, разговор о создании крытой трассы в Ангарске всерьёз шёл три года назад. Тогда иркутские проектировщики разработали проект, стоимость строительства - 70 миллионов. Городская администрация разработку проекта оплатила. А теперь забыла. Даже на экспертизу денег так и не выделено, а значит, ни в каких конкурсах, в том числе российского уровня, участие с проектом невозможно.Было бы внимание - было бы развитие, было б больше случайно увлёкшихся Варь и больше молодых семей, которые бы переехали к нам жить из Хабаровска только ради велоспорта.КСТАТИПо итогам областных соревнований все первые места взяли велосипедисты из ангарского велообъединения «Райдер».