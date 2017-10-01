В понедельник, 2 октября, прошёл очередной матч чемпионата ВХЛ. Ангарский "Ермак" играл с красноярским "Соколом". Гости вырвали победу в овертайме, 0:1...
Сказать, что игра была напряжённой - ничего не сказать. "Ермак" впервые проиграл "Соколу" на своей же арене. Теперь команда готовится к очередному, выездному, матчу, болельщики спорят, а тренерский состав клуба, надеемся, анализирует и делает выводы. Верим: дальше будет только лучше.
Первое вбрасывание шайбы. Игра началась!
Гимн России болельщики приветствуют по традиции поднятыми шарфами и флагами любимой команды.
Руководство хоккейного клуба "Ермак"
Главный тренер команды "Ермак" Марат АСКАРОВ
Без травм не обойтись...
Главное преимущество "Ермака" в домашних матчах - его болельщики
Звезда "Сокола" Александр СЁМИН, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России
Сейчас "Ермак" занимает 8 место в турнирной таблице. Следующий домашний матч 13 октября.