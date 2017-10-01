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"Ермак"-"Сокол", 0:1...


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Сегодня, 01:01
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В понедельник, 2 октября, прошёл очередной матч чемпионата ВХЛ. Ангарский "Ермак" играл с красноярским "Соколом". Гости вырвали победу в овертайме, 0:1...

Сказать, что игра была напряжённой - ничего не сказать. "Ермак" впервые проиграл "Соколу" на своей же арене. Теперь команда готовится к очередному, выездному, матчу, болельщики спорят, а тренерский состав клуба, надеемся, анализирует и делает выводы. Верим: дальше будет только лучше.

"Ермак"-"Сокол", 0:1...
Первое вбрасывание шайбы. Игра началась!

"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...
Гимн России болельщики приветствуют по традиции поднятыми шарфами и флагами любимой команды.


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...
Руководство хоккейного клуба "Ермак"


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...
Главный тренер команды "Ермак" Марат АСКАРОВ


"Ермак"-"Сокол", 0:1...
Без травм не обойтись...

"Ермак"-"Сокол", 0:1...
Главное преимущество "Ермака" в домашних матчах - его болельщики

"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...


"Ермак"-"Сокол", 0:1...
Звезда "Сокола" Александр СЁМИН, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России


"Ермак"-"Сокол", 0:1...
Сейчас "Ермак" занимает 8 место в турнирной таблице. Следующий домашний матч 13 октября.
Сегодня, 04:55 - kyrnikov.o_1985 написал(а):
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