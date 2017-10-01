Сказать, что игра была напряжённой - ничего не сказать. "Ермак" впервые проиграл "Соколу" на своей же арене. Теперь команда готовится к очередному, выездному, матчу, болельщики спорят, а тренерский состав клуба, надеемся, анализирует и делает выводы. Верим: дальше будет только лучше.Первое вбрасывание шайбы. Игра началась!Гимн России болельщики приветствуют по традиции поднятыми шарфами и флагами любимой команды.Руководство хоккейного клуба "Ермак"Главный тренер команды "Ермак" Марат АСКАРОВБез травм не обойтись...Главное преимущество "Ермака" в домашних матчах - его болельщикиЗвезда "Сокола" Александр СЁМИН, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта РоссииСейчас "Ермак" занимает 8 место в турнирной таблице. Следующий домашний матч 13 октября.