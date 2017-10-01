Ангарчанин стал бронзовым призёром

Боксер из Ангарска Василий Зверян стал бронзовым призером чемпионата России в весовой категории до 91-го кг. Соревнования, в которых приняли участие около 300 спортсменов, состоялись в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.



Василий Зверян выступал в весовой категории до 91-го кг и завоевал бронзовую медаль. Первое место занял Садам Магомедов, выступающий за Владимирскую область и республику Дагестан. Второе место у боксера из Вологодской области Ильи Квасникова.



Василий Зверян занимается боксом в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Сибиряк" под руководством тренера Анатолия Дашко.