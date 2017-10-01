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Ангарчанин стал бронзовым призёром


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Сегодня, 13:10
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Боксер из Ангарска Василий Зверян стал бронзовым призером чемпионата России в весовой категории до 91-го кг. Соревнования, в которых приняли участие около 300 спортсменов, состоялись в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Василий Зверян выступал в весовой категории до 91-го кг и завоевал бронзовую медаль. Первое место занял Садам Магомедов, выступающий за Владимирскую область и республику Дагестан. Второе место у боксера из Вологодской области Ильи Квасникова.

Василий Зверян занимается боксом в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Сибиряк" под руководством тренера Анатолия Дашко.
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Ангарчанин стал бронзовым призёром
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