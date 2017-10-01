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Личный зачёт!


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Сегодня, 14:58
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Личный зачёт!
«Гвозди бы делать из этих людей!» - это про таких, как МОКИН (в центре). При весе 89 кг он выжимает 165-170 кг.

На днях в редакцию пришел 52-летний Анатолий МОКИН, известный в городе спортсмен с поражениями опорно-двигательного аппарата.

У Анатолия нет обеих ног: в 16 лет он получил травму, попав под поезд. Это, однако, не мешает ангарчанину вести нормальную жизнь на протезах, водить машину с ручным управлением, заниматься домашними и дачными делами без скидок на увечье.

К нам Анатолий пришел с отличной новостью. На проходившем в Евпатории всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым-2017» команда Иркутской области заняла второе место. Фестиваль «Пара-Крым» с каждым годом набирает популярность, растет количество регионов, принимающих в нем участие. Нынче в фестивале участвовали более 470 спортсменов-инвалидов из 65 регионов России по пяти видам спорта: дартсу, настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию (50 м), легкой атлетике (бег 100 и 400 м).

По итогам командного зачёта команда Иркутской области, в которую входил один ангарчанин, заняла второе место. В личном же зачете Анатолий Мокин занял 1-е место по пауэрлифтингу, подняв 165 кг в своем весе. Вот уж действительно личный зачет. И в прямом и в переносном смысле. Это очередная победа вновь доказывает, что ангарские инвалиды одни из сильнейших по пауэрлифтингу не только в Иркутской области.

- Мы жили в лагере, максимально адаптированном под нужды спортсменов-инвалидов: везде пандусы, специальные лифты и даже особые подъезды к бассейну, из коляски на бортик, и в воду, - рассказывает ангарчанин. А уж его-то удивить непросто: с 2008 года на подобных соревнованиях он был в Адлере четыре раза, не считая мероприятий регионального уровня. В июне Анатолий вдвоем с Александром ТРАЧУКОМ также заняли 2-е командное место на «Сибириаде-2017», где участвовали 11 регионов.

Оксана ТИХАЯ,
фото из архива Анатолия МОКИНА
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