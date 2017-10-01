Матч 13 октября, "Ермак"-"Звезда" был сначала вялым, потом обидным, потом острым, потом захватывающим. Болельщики делились впечатлениями: несмотря на поражение, это была действительно интересная игра.На официальном сайте ХК "Ермак" главный тренер команды так прокомментировал игру:Марат АСКАРОВ, главный тренер ХК «Ермак» (Ангарск):- Действительно, сегодня безобразно отыграли в обороне, это факт. Да, и залетело сегодня все, что можно. Одним словом, не наш день. Есть позитив, что забили три гола, если учесть, что за последние три матча забили три шайбы. Сделаем выводы, будем готовиться к следующему матчу. Спасибо нашим болельщикам за поддержку, ждем их на следующей игре.