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ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


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Сегодня, 00:58
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Матч 13 октября, "Ермак"-"Звезда" был сначала вялым, потом обидным, потом острым, потом захватывающим. Болельщики делились впечатлениями: несмотря на поражение, это была действительно интересная игра.

На официальном сайте ХК "Ермак" главный тренер команды так прокомментировал игру:
Марат АСКАРОВ, главный тренер ХК «Ермак» (Ангарск):

- Действительно, сегодня безобразно отыграли в обороне, это факт. Да, и залетело сегодня все, что можно. Одним словом, не наш день. Есть позитив, что забили три гола, если учесть, что за последние три матча забили три шайбы. Сделаем выводы, будем готовиться к следующему матчу. Спасибо нашим болельщикам за поддержку, ждем их на следующей игре.

ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...


ЕРМАК-ЗВЕЗДА, 3:6...
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