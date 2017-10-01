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Ермак-Химик 2:1


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Сегодня, 02:09
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"Ермак" (Ангарск)-"Химик" (Воскресенск) 2:1

15 октября болельщики очень ждали победы. И любимая команда не подвела!
Высказывались мнения, что игра была "без огонька", вялой, неказистой. И что? Предыдущий матч (да и пре-предыдущий) перстрел моментами, а болельщики расходились молча. Так что победа - она и есть победа. Причём, давшаяся не самой лёгкой ценой. Игрок ангарского "Ермака", Яков СЕЛЕЗНЁВ получил серьёзную травму, глубокий порез. Пока подробности неизвестны. Скорейшего выздоровления игроку. И всё же главный герой матча - Дмитрий МИХАЙЛОВ, забивший обе шайбы.
Следующий домашний матч состоится 17 октября. Противник - команда Ценг Тоу, Цзилинь, КНР.

Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1


Ермак-Химик 2:1
Фото Николая СТЕРНИНА
Сегодня, 10:07 - IgorLatviaRiga написал(а):
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