Ермак-Химик 2:1

"Ермак" (Ангарск)-"Химик" (Воскресенск) 2:115 октября болельщики очень ждали победы. И любимая команда не подвела!Высказывались мнения, что игра была "без огонька", вялой, неказистой. И что? Предыдущий матч (да и пре-предыдущий) перстрел моментами, а болельщики расходились молча. Так что победа - она и есть победа. Причём, давшаяся не самой лёгкой ценой. Игрок ангарского "Ермака", Яков СЕЛЕЗНЁВ получил серьёзную травму, глубокий порез. Пока подробности неизвестны. Скорейшего выздоровления игроку. И всё же главный герой матча - Дмитрий МИХАЙЛОВ, забивший обе шайбы.Следующий домашний матч состоится 17 октября. Противник - команда Ценг Тоу, Цзилинь, КНР.Фото Николая СТЕРНИНА