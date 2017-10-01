Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу

Первый международный хоккей в Ангарске прошёл нескучноНа фоне споров о том, насколько в последние годы чемпионат ВХЛ утратил интерес к себе со стороны зрителей, руководство лиги при подготовке к нынешнему сезону сделало чрезвычайно удачный маркетинговый ход.
Появление среди участников чемпионата двух клубов из Китайской Народной Республики сразу же повысило его статус, стало изюминкой турнира, от которого, казалось, ничего нового уже нельзя было и ожидать.Сергей БОРИСОВ не пропустил в этом матче ни одной шайбы.
Только самые дотошные из болельщиков не поленились и залезли в заявочные списки зарубежных клубов, убедившись в том, что они в большинстве своем укомплектованы все теми же российскими хоккеистами, позаимствованными из клубов этой же лиги. Например, в «Ценг Тоу» из двадцати семи хоккеистов всего восемь имеют китайское гражданство.Гол! Вторая шайба в воротах китайцев. Автор гола – Артём ВОРОБЬЁВ.
Однако интриги это все равно не снимало. Зная трудолюбие и дотошность наших восточных соседей в достижении поставленной цели, можно смело предположить, что уже в ближайшем будущем хоккей в этой стране перестанет быть экзотическим видом спорта, а значит, в многочисленных хоккейных школах начнут появляться игроки хорошего уровня. Ну а интерес зрителей к матчам с участием китайских команд, естественно, определенное время будет обеспечен. Так что ангарские хоккеисты во вторник вписывали в биографию своего клуба новую, международную страничку.
На поединок «Ермака» с «Ценг Тоу» собрались пару лет назад привычные для Ангарска, а сейчас рекордные четыре тысячи зрителей, хотя предварительный анализ упорной борьбы вроде бы не обещал. Гости приехали в Ангарск, проиграв последние три матча с суммарным счетом 1:14!, при этом пропустив по шесть голов в домашних играх с «Рубином» и «Зауральем».
Однако ожидаемой легкой победы и голевого пиршества ангарские поклонники хоккея в этом поединке не увидели. Мало того большую часть времени гости не только ни в чем не уступали ангарчанам, но и владели игровой инициативой, пусть и без материальной выгоды для себя. А обе шайбы пропустили в результате своих же грубейших ошибок.
Игра получилась, на удивление, быстрой и какой-то легкой. Обе команды с удовольствием атаковали, но и об обороне не забывали, за счет хорошего движения, успевая встречать ответные атаки соперника как минимум тремя хоккеистами. Потому и острых моментов у ворот в этой встрече было совсем немного.
В первом периоде запомнилось появление в чужой зоне Дмитрия МИХАЙЛОВА, которому точно бросить с близкой дистанции помешал защитник. А затем решившийся на индивидуальные действия Денис ВАНИН, как слаломист, объехавший трех игроков соперника, метнул шайбу в створ ворот, но голкипер выручил свою команду.
И без того нескучная игра эмоционально взорвалась после первого удаления в составе китайской команды. Ангарчане, используя большинство, буквально вдавили соперника в ворота, в которых блистал Игорь ТЯЛО, а затем пропустили ответный выпад, когда нападающий гостей едва не убежал в одиночку к воротам Сергея БОРИСОВА.
Сложившееся к этому моменту игровое равенство на площадке, похоже, сослужило хоккеистам из города Цзилиня плохую службу: они в определенный момент потеряли бдительность и пропустили контратаку «Ермака», в которой трое ангарчан (так, как и учат в хоккейных учебниках, втроем, переиграли в касание двух защитников гостей – 1:0.
Аналогичную комбинацию наши хоккеисты провели и в самом начале третьего периода, когда игравшие в меньшинстве гости допустили грубейшую ошибку при выходе из зоны, за что и поплатились - 2:0. Все время до этого досадного недоразумения хоккеисты «Ценг Тоу» выглядели на льду очень прилично, а после второй пропущенной шайбы организовали настоящий штурм ангарских ворот, взять которые хотя бы раз им помешали технический брак в концовках атак и явно заметное отсутствие сыгранности у игроков. Игорь ГРИГОРЬЕВ,
фото Николая СТЕРНИНА