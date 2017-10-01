.
,

Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу


0

Вчера, 18:44
 Количество просмотров: 173
    

Первый международный хоккей в Ангарске прошёл нескучно
Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу

На фоне споров о том, насколько в последние годы чемпионат ВХЛ утратил интерес к себе со стороны зрителей, руководство лиги при подготовке к нынешнему сезону сделало чрезвычайно удачный маркетинговый ход.

Появление среди участников чемпионата двух клубов из Китайской Народной Республики сразу же повысило его статус, стало изюминкой турнира, от которого, казалось, ничего нового уже нельзя было и ожидать.

Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу
Сергей БОРИСОВ не пропустил в этом матче ни одной шайбы.

Только самые дотошные из болельщиков не поленились и залезли в заявочные списки зарубежных клубов, убедившись в том, что они в большинстве своем укомплектованы все теми же российскими хоккеистами, позаимствованными из клубов этой же лиги. Например, в «Ценг Тоу» из двадцати семи хоккеистов всего восемь имеют китайское гражданство.

Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу
Гол! Вторая шайба в воротах китайцев. Автор гола – Артём ВОРОБЬЁВ.

Однако интриги это все равно не снимало. Зная трудолюбие и дотошность наших восточных соседей в достижении поставленной цели, можно смело предположить, что уже в ближайшем будущем хоккей в этой стране перестанет быть экзотическим видом спорта, а значит, в многочисленных хоккейных школах начнут появляться игроки хорошего уровня. Ну а интерес зрителей к матчам с участием китайских команд, естественно, определенное время будет обеспечен. Так что ангарские хоккеисты во вторник вписывали в биографию своего клуба новую, международную страничку.

Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу

На поединок «Ермака» с «Ценг Тоу» собрались пару лет назад привычные для Ангарска, а сейчас рекордные четыре тысячи зрителей, хотя предварительный анализ упорной борьбы вроде бы не обещал. Гости приехали в Ангарск, проиграв последние три матча с суммарным счетом 1:14!, при этом пропустив по шесть голов в домашних играх с «Рубином» и «Зауральем».

Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу

Однако ожидаемой легкой победы и голевого пиршества ангарские поклонники хоккея в этом поединке не увидели. Мало того большую часть времени гости не только ни в чем не уступали ангарчанам, но и владели игровой инициативой, пусть и без материальной выгоды для себя. А обе шайбы пропустили в результате своих же грубейших ошибок.

Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу

Игра получилась, на удивление, быстрой и какой-то легкой. Обе команды с удовольствием атаковали, но и об обороне не забывали, за счет хорошего движения, успевая встречать ответные атаки соперника как минимум тремя хоккеистами. Потому и острых моментов у ворот в этой встрече было совсем немного.

Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу

В первом периоде запомнилось появление в чужой зоне Дмитрия МИХАЙЛОВА, которому точно бросить с близкой дистанции помешал защитник. А затем решившийся на индивидуальные действия Денис ВАНИН, как слаломист, объехавший трех игроков соперника, метнул шайбу в створ ворот, но голкипер выручил свою команду.

Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу

И без того нескучная игра эмоционально взорвалась после первого удаления в составе китайской команды. Ангарчане, используя большинство, буквально вдавили соперника в ворота, в которых блистал Игорь ТЯЛО, а затем пропустили ответный выпад, когда нападающий гостей едва не убежал в одиночку к воротам Сергея БОРИСОВА.

Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу

Сложившееся к этому моменту игровое равенство на площадке, похоже, сослужило хоккеистам из города Цзилиня плохую службу: они в определенный момент потеряли бдительность и пропустили контратаку «Ермака», в которой трое ангарчан (так, как и учат в хоккейных учебниках, втроем, переиграли в касание двух защитников гостей – 1:0.

Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу

Аналогичную комбинацию наши хоккеисты провели и в самом начале третьего периода, когда игравшие в меньшинстве гости допустили грубейшую ошибку при выходе из зоны, за что и поплатились - 2:0. Все время до этого досадного недоразумения хоккеисты «Ценг Тоу» выглядели на льду очень прилично, а после второй пропущенной шайбы организовали настоящий штурм ангарских ворот, взять которые хотя бы раз им помешали технический брак в концовках атак и явно заметное отсутствие сыгранности у игроков.

Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу

Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу

Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу

Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу

Игорь ГРИГОРЬЕВ,
фото Николая СТЕРНИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу
Ангарчанин стал бронзовым призёром
Ермак-Химик 2:1
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Горел автомобиль
Погибли у Картагона
Драка у бара
Все новости категории

Общество
Закрыть Ольхон для туристов
ДОРОГАЯ ВОДА
Кредит доверия исчерпан
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Октябрь 2017 (133)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru