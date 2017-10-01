Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу

Первый международный хоккей в Ангарске прошёл нескучно

Появление среди участников чемпионата двух клубов из Китайской Народной Республики сразу же повысило его статус, стало изюминкой турнира, от которого, казалось, ничего нового уже нельзя было и ожидать.Только самые дотошные из болельщиков не поленились и залезли в заявочные списки зарубежных клубов, убедившись в том, что они в большинстве своем укомплектованы все теми же российскими хоккеистами, позаимствованными из клубов этой же лиги. Например, в «Ценг Тоу» из двадцати семи хоккеистов всего восемь имеют китайское гражданство.Однако интриги это все равно не снимало. Зная трудолюбие и дотошность наших восточных соседей в достижении поставленной цели, можно смело предположить, что уже в ближайшем будущем хоккей в этой стране перестанет быть экзотическим видом спорта, а значит, в многочисленных хоккейных школах начнут появляться игроки хорошего уровня. Ну а интерес зрителей к матчам с участием китайских команд, естественно, определенное время будет обеспечен. Так что ангарские хоккеисты во вторник вписывали в биографию своего клуба новую, международную страничку.На поединок «Ермака» с «Ценг Тоу» собрались пару лет назад привычные для Ангарска, а сейчас рекордные четыре тысячи зрителей, хотя предварительный анализ упорной борьбы вроде бы не обещал. Гости приехали в Ангарск, проиграв последние три матча с суммарным счетом 1:14!, при этом пропустив по шесть голов в домашних играх с «Рубином» и «Зауральем».Однако ожидаемой легкой победы и голевого пиршества ангарские поклонники хоккея в этом поединке не увидели. Мало того большую часть времени гости не только ни в чем не уступали ангарчанам, но и владели игровой инициативой, пусть и без материальной выгоды для себя. А обе шайбы пропустили в результате своих же грубейших ошибок.Игра получилась, на удивление, быстрой и какой-то легкой. Обе команды с удовольствием атаковали, но и об обороне не забывали, за счет хорошего движения, успевая встречать ответные атаки соперника как минимум тремя хоккеистами. Потому и острых моментов у ворот в этой встрече было совсем немного.В первом периоде запомнилось появление в чужой зоне Дмитрия МИХАЙЛОВА, которому точно бросить с близкой дистанции помешал защитник. А затем решившийся на индивидуальные действия Денис ВАНИН, как слаломист, объехавший трех игроков соперника, метнул шайбу в створ ворот, но голкипер выручил свою команду.И без того нескучная игра эмоционально взорвалась после первого удаления в составе китайской команды. Ангарчане, используя большинство, буквально вдавили соперника в ворота, в которых блистал Игорь ТЯЛО, а затем пропустили ответный выпад, когда нападающий гостей едва не убежал в одиночку к воротам Сергея БОРИСОВА.Сложившееся к этому моменту игровое равенство на площадке, похоже, сослужило хоккеистам из города Цзилиня плохую службу: они в определенный момент потеряли бдительность и пропустили контратаку «Ермака», в которой трое ангарчан (так, как и учат в хоккейных учебниках, втроем, переиграли в касание двух защитников гостей – 1:0.Аналогичную комбинацию наши хоккеисты провели и в самом начале третьего периода, когда игравшие в меньшинстве гости допустили грубейшую ошибку при выходе из зоны, за что и поплатились - 2:0. Все время до этого досадного недоразумения хоккеисты «Ценг Тоу» выглядели на льду очень прилично, а после второй пропущенной шайбы организовали настоящий штурм ангарских ворот, взять которые хотя бы раз им помешали технический брак в концовках атак и явно заметное отсутствие сыгранности у игроков.