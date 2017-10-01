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Большой лёд


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Сегодня, 10:05
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Ангарчанин играет в ХК «Сибирь»

Большой лёд
В спортивной школе-интернате юниоры находятся на полном обеспечении. Но за спортивную форму и снаряжение приходится платить их родителям. Деньги немалые. Например, форма стоит 120 тысяч рублей.

Мальчишки в нашем городе тренируются в СК «Ермак» и мечтают выйти на большой лед. У 15-летнего Михаила ГОЛУБЕВА мечта сбылась. Он получил приглашение в команду юниоров известного хоккейного клуба «Сибирь» (Новосибирск).

На лед в СК «Ермак» четырехлетнего сына привела мама Екатерина.
- Миша стал охотно заниматься хоккеем, затем поступил учиться в школу № 9 в спортивный класс, - вспоминает сейчас мама.
В 2012 году Миша отдыхал и тренировался в спортивном лагере под Новосибирском. Там десятилетнего ангарского хоккеиста заметил тренер и пригласил в спортивную школу-интернат в Санкт-Петербург.

Миша жил в Питере пять лет - учился, тренировался, участвовал в российских и международных юниорских матчах. Мама рассказывает: загранпаспорт сына весь в печатях - Финляндия, Чехия, Канада... где он только не играл! И вот юного нападающего пригласили в новосибирскую команду юниоров хоккейного клуба «Сибирь». Сейчас он живет в школе-интернате с углубленным изучением предметов спортивного профиля. Тяжело. Но судьба уже сделана - без спорта Михаил себя не мыслит.

- Мы каждый день тренируемся по 4-5 часов, сначала на льду, потом в тренажерном зале. Это моя жизнь.

На летние каникулы Михаил с мамой и младшим братом приехал в Ангарск в гости к бабушке - Ольге Викторовне САДОХЕ, сотруднику базы отдыха «Галактика». Встретился с бывшими одноклассниками, узнал, что больше половины из них до сих пор занимаются спортом, многие - в СК «Ермак».
Парень не только занимается хоккеем, в школе он учится на «отлично», мечтает быть спортивным врачом, хочет учиться в Санкт-Петербургском мединституте. Там большой конкурс, поэтому готовится основательно, изучает химию и биологию.

В этой истории есть еще один удивительный поворот. Екатерина считает, что сын не только свою судьбу решил, но и её. Когда они жили в Ангарске, Екатерина одна воспитывала сына, скучала, когда он уехал в Санкт-Петербург, переживала за его здоровье. На тренировке в 2013 году сын сломал плечо. Екатерине позвонил тренер, она полетела в Питер. Плечо сыну вылечили, а его мама решила остаться в Санкт-Петербурге, где устроилась на работу и… вышла замуж! Сейчас у Миши растет двухлетний братишка Захар.

Ольга КРАСНОВА,
фото из альбома Михаила ГОЛУБЕВА
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