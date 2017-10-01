Большой лёд

Ангарчанин играет в ХК «Сибирь»

На лед в СК «Ермак» четырехлетнего сына привела мама Екатерина.- Миша стал охотно заниматься хоккеем, затем поступил учиться в школу № 9 в спортивный класс, - вспоминает сейчас мама.В 2012 году Миша отдыхал и тренировался в спортивном лагере под Новосибирском. Там десятилетнего ангарского хоккеиста заметил тренер и пригласил в спортивную школу-интернат в Санкт-Петербург.Миша жил в Питере пять лет - учился, тренировался, участвовал в российских и международных юниорских матчах. Мама рассказывает: загранпаспорт сына весь в печатях - Финляндия, Чехия, Канада... где он только не играл! И вот юного нападающего пригласили в новосибирскую команду юниоров хоккейного клуба «Сибирь». Сейчас он живет в школе-интернате с углубленным изучением предметов спортивного профиля. Тяжело. Но судьба уже сделана - без спорта Михаил себя не мыслит.- Мы каждый день тренируемся по 4-5 часов, сначала на льду, потом в тренажерном зале. Это моя жизнь.На летние каникулы Михаил с мамой и младшим братом приехал в Ангарск в гости к бабушке - Ольге Викторовне САДОХЕ, сотруднику базы отдыха «Галактика». Встретился с бывшими одноклассниками, узнал, что больше половины из них до сих пор занимаются спортом, многие - в СК «Ермак».Парень не только занимается хоккеем, в школе он учится на «отлично», мечтает быть спортивным врачом, хочет учиться в Санкт-Петербургском мединституте. Там большой конкурс, поэтому готовится основательно, изучает химию и биологию.В этой истории есть еще один удивительный поворот. Екатерина считает, что сын не только свою судьбу решил, но и её. Когда они жили в Ангарске, Екатерина одна воспитывала сына, скучала, когда он уехал в Санкт-Петербург, переживала за его здоровье. На тренировке в 2013 году сын сломал плечо. Екатерине позвонил тренер, она полетела в Питер. Плечо сыну вылечили, а его мама решила остаться в Санкт-Петербурге, где устроилась на работу и… вышла замуж! Сейчас у Миши растет двухлетний братишка Захар.