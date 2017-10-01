Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме

Как признался главный тренер команды "Ермак",Марат АСКАРОВ:- Матч, действительно, получился очень тяжелый. Пропустили быстрый гол в свои ворота, хотя забивать должны были первыми мы, что мы в принципе, и требуем от наших ребят. Потом героическими путями выровняли матч, и пошла игра «туда – сюда». Самое главное, что выиграли, нас это всех радует. Хотя это был матч номер четыре, понимали, что эмоции не те, силёшки не те. Но ребята сегодня вытащили все из себя, и забили, наконец-то четвертый гол! Мы давно столько не забивали. Ребятам всем спасибо. Отдыхаем, и готовимся к следующей серии на выезде.Следующий домашний матч состоится 4 ноября.фото Николая СТЕРНИНА