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Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


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Вчера, 16:12
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Как признался главный тренер команды "Ермак",Марат АСКАРОВ:

- Матч, действительно, получился очень тяжелый. Пропустили быстрый гол в свои ворота, хотя забивать должны были первыми мы, что мы в принципе, и требуем от наших ребят. Потом героическими путями выровняли матч, и пошла игра «туда – сюда». Самое главное, что выиграли, нас это всех радует. Хотя это был матч номер четыре, понимали, что эмоции не те, силёшки не те. Но ребята сегодня вытащили все из себя, и забили, наконец-то четвертый гол! Мы давно столько не забивали. Ребятам всем спасибо. Отдыхаем, и готовимся к следующей серии на выезде.

Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме


Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме

Следующий домашний матч состоится 4 ноября.
фото Николая СТЕРНИНА
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