Удар по правилам



Наталья ХУЛУГУРОВА,

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Это был большой праздник для села. В турнире приняли участие юноши 2004-2007 годов рождения, в том числе из Ангарска и Усолья-Сибирского, всего около ста спортсменов. Ребята старались изо всех сил, но до нокаутов дело, на радость родителям, не дошло. 1-е место в своих весовых категориях заняли Роман ЛЕБЕДЕНКО, Влад КУРИГАНОВ, Сергей ХАЛТАНОВ, Андрей БАЛДАНОВ - жители с. Одинск, которые занимаются под руководством мастера спорта СССР Евгения Георгиевича САВВАТЕЕВА.