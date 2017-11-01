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Удар по правилам


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Сегодня, 10:51
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Открытый турнир по боксу в рамках празднования 80-летия Иркутской области прошел в Одинске в минувшие выходные.

Удар по правилам
Боксёры из Одинска.

Это был большой праздник для села. В турнире приняли участие юноши 2004-2007 годов рождения, в том числе из Ангарска и Усолья-Сибирского, всего около ста спортсменов. Ребята старались изо всех сил, но до нокаутов дело, на радость родителям, не дошло. 1-е место в своих весовых категориях заняли Роман ЛЕБЕДЕНКО, Влад КУРИГАНОВ, Сергей ХАЛТАНОВ, Андрей БАЛДАНОВ - жители с. Одинск, которые занимаются под руководством мастера спорта СССР Евгения Георгиевича САВВАТЕЕВА.

Наталья ХУЛУГУРОВА,
фото автора

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