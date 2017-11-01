Соревнования по спортивной аэробике состоятся в Иркутске

«Ожидается, что нашу страну на соревнованиях будут представлять спортсмены из 10 городов России – из Иркутска, Саянска, Читы, Улан-Удэ, Красноярска, Новосибирска, Томска, Омска, Большого Камня, Ханты-Мансийска. Соревнования будут проходить по четырем возрастным группам: среди спортсменов 9-11, 12-14, 15-17 и 18 лет и старше», - рассказала старший тренер сборной команды Иркутской области по спортивной аэробике Ольга Демиденко.XII Международные соревнования «Россия – Монголия» по спортивной аэробике проводятся по следующим дисциплинам: «Индивидуальные выступления юноши и девушки», «Смешанные пары», «Группа», «Трио», «Танцевальная гимнастика» и «Гимнастическая платформа».Как отметила Ольга Демиденко, на соревнованиях зрители смогут увидеть индивидуальное выступление победительницы Всемирных игр 2017 года, чемпионки Европы по спортивной аэробике Анастасии Дегтяревой. В соревнованиях также примут участие чемпионки России Ксения Петрова, Валерия Мотовилова и Дина Дмитриева, победители и призеры всероссийских соревнований Альберт Глизбург и Елизавета Зиатдинова (в возрастной категории 9-11 лет), Елизавета Веретенина и Полина Попова (12-14 лет).Торжественное открытие соревнований пройдет в 14.00 часов 4 ноября, начало соревнований в этот день – в 11.00. В рамках открытия состоится танцевальный флешмоб, в котором примут участие все участники турнира. 5 ноября с 10.00 часов начнутся финалы. Вход на соревнования для зрителей свободный.