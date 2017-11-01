Третье место на чемпионате России по дартсу среди лиц с ПОДА

Фото Сергея НЕДБАЙЛО

Среди мужчин в игре «Крикет» серебряную медаль завоевал Георгий Кудряшов. В игре «501» в личном зачете второе место занял Георгий Кудряшов, на третьем месте оказался Виктор Беляев. В парном турнире в игре «501» серебряными призерами стали Леонид Семенов и Виктор Беляев, бронзовые медали выиграли Сергей Недбайло и Георгий Кудряшов.Среди женщин в игре «Большой раунд» бронзовую медаль завоевала Раиса Кочнева. В парном турнире в игре «501» третье место заняли Раиса Кочнева и Дарья Вертечева.По итогам чемпионата России команда Иркутской области заняла третье место. Победителями турнира стали спортсмены Чувашской республики. Второе место – у представителей Красноярского края.