Две золотых медали привезли скалолазы из Тюмени

От Иркутской области выступали спортсмены из Иркутска и. Первое место среди 50 участниц в возрастной категории 16-17 лет в дисциплине «трудность» заняла иркутянка Варвара Бут. В этой же дисциплине еще одно «золото» у Кирилла Белянкина из Иркутска. В его возрастной категории 10-13 лет было 113 спортсменов.В общекомандном зачете сборная команда Иркутской области заняла пятое место.- рассказала тренер-преподаватель областной спортивной школы «Спарта» Екатерина Веретенина.