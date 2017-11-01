«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2

«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2Дмитрий РОМАНОВ, главный тренер ХК «ЦСК ВВС» (Самара):- Проиграли по всем статьям, все три периода в единоборстве проиграли. В меньшинстве пропустили, отсюда и результат. Где-то были моменты, не забили.Марат АСКАРОВ, главный тренер ХК «Ермак» (Ангарск):- Боевой матч был сегодня, однозначно. Но счет, я считаю, не по игре. Действительно, в первом периоде мы сделали задел, забили три шайбы, но во втором немного забуксовали, в третьем только в большинстве забили. Скажу так, того задела, сделанного в первом периоде, нам хватило. Что касается команды ЦСК ВВС, отличная команда. Я думаю, она не должна находиться там, где находится. Наших ребят хочу поздравить с победой. Забили сегодня хорошие голы. Отдыхаем, готовимся к следующему матчу.Следующая домашняя игра 10 ноября, в пятницу, в 19.00. Принимаем ХК "Барс" (Казань)