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«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


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Сегодня, 00:03
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«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2

Дмитрий РОМАНОВ, главный тренер ХК «ЦСК ВВС» (Самара):

- Проиграли по всем статьям, все три периода в единоборстве проиграли. В меньшинстве пропустили, отсюда и результат. Где-то были моменты, не забили.

Марат АСКАРОВ, главный тренер ХК «Ермак» (Ангарск):

- Боевой матч был сегодня, однозначно. Но счет, я считаю, не по игре. Действительно, в первом периоде мы сделали задел, забили три шайбы, но во втором немного забуксовали, в третьем только в большинстве забили. Скажу так, того задела, сделанного в первом периоде, нам хватило. Что касается команды ЦСК ВВС, отличная команда. Я думаю, она не должна находиться там, где находится. Наших ребят хочу поздравить с победой. Забили сегодня хорошие голы. Отдыхаем, готовимся к следующему матчу.


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2


«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2

Следующая домашняя игра 10 ноября, в пятницу, в 19.00. Принимаем ХК "Барс" (Казань)
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