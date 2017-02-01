Бегом к Будде

Когда стакан воды – блаженство

ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ГОЛУБЕВ, фото автора

Бег по природному рельефу имеет специальное название - трейлраннинг. Дословный перевод с английского означает «бег по тропинкам». В мире проводится большое количество соревнований по трейлраннингу. И у нас в Ангарске в прошлом году впервые состоялись соревнования по этой дисциплине под названием «Ангарский трейл», которые собрали немало участников. Организаторы постарались и проложили маршрут в очень живописных местах по берегу р. Китой. Дистанции очень демократичные, 7 и 21 км. В этом году, я так думаю, участников будет еще больше.Трейлраннинг привлекателен тем, что необязательно принимать участие в соревновании. Можно бегать просто для себя. Такие пробежки могут занять от нескольких часов до нескольких дней. Это можно назвать ультралегким турпоходом. Тогда как обычный поход за город может длиться до восьми дней, с прохождением в день 13-20 км с рюкзаком в 6-7 кг, трейлраннер покроет это расстояние за 5-6 часов с минимальным количеством вещей. Хочу рассказать об одном из своих трейлов.45-метровый белоснежный колосс Большой Будда (ББ) расположен на горе Накакед в районе Чалонга. Главной составляющей этого храмового комплекса, раскинувшегося на вершине одной из самых высоких гор острова, является статуя Будды.Совершить трейл к Большому Будде я планировал еще дома. Перед забегом надо было решить несколько задач: разработать маршрут, принять меры защиты от палящего солнца и высокой температуры, иметь достаточное количество жидкости.Из нашего отеля ББ хорошо виден. По прямой вверх по крутому склону, поросшему густой тропической растительностью, не более 3 км. За пару дней до забега я отправился на разведку, пытаясь найти тропу, ведущую к вершине. В одном месте оказался отель, где охрана сказала, что дороги дальше нет. В другом хижина с небольшим огородиком и злыми собаками. К счастью, появился старик хозяин, отогнал собак и жестами показал, что к ББ можно добраться только по шоссе.Странные ребята эти тайцы. Наши просто из любопытства давно бы облазили всю гору, забрались в самые труднодоступные места и протоптали бы к Будде десяток троп.«Гугл» проложил трек длиной 9 км, значит, туда и обратно 18 км, вообще ни о чем. Акклиматизация закончилась, накануне дополнительно принял тайский массаж. Функционально был полностью готов к забегу.Против солнца и высокой температуры был один выход – стартовать как можно раньше, по холодку. Ночь прошла в полудреме, и в 5 утра проснулся без всякого будильника. Время пошло.Улицы темны и пустынны. Я на шоссе 4028, если верить «Гуглу», половину дистанции придется бежать по нему. Из пешеходов встречается только пара буддийских монахов в оранжевых одеждах с плетеными корзинками на шее, которые в этот ранний час вышли в поисках пропитания. А вот движение по шоссе не прекращается круглые сутки. Сейчас это байки – народ едет на работу. Преодолеваю несколько подъемов и спусков, начинается затяжной подъем. Runkeeper сообщает, что темп бега у меня быстрее 7 минут на километр, пульс 135. Начало неплохое. Интернет перед забегом я отключил, т.к. он ест слишком много денег, но маршрут хорошо запомнил.В утренней прохладе бежится легко. Скоро должен быть первый поворот, пробегаю точку предполагаемого – поворота нет! Бегу еще с полкилометра – ни-че-го (???). В конце спуска видел небольшой отель у дороги, решаю вернуться к нему и уточнить путь.Мне повезло, в этот ранний час на рецепшен оказалась девушка, которая понимает по-английски. От нее узнаю, что надо продолжать двигаться по шоссе до кольцевого перекрестка и там повернуть налево. Маршрут, проложенный «Гуглом», летит в тартарары. Решаю включить Интернет и определиться с местоположением. Раньше никогда не пользовался функцией навигации от «Гугла», теперь приходится осваивать ее на бегу. Через пару километров действительно оказываюсь у кольцевого перекрёстка, поворачиваю налево и встречаю девушку с европейской внешностью. Она из Владивостока, а на Пхукете работает. Мои сомнения рассеяны – направление движения верное. Пожелав друг другу хорошего дня, расстаемся. Продолжаю бег.На тихой улочке с одноэтажными домиками и мелкими лавочками еще раз уточняю дорогу у сидящих под навесом водителей такси «тук-тук».- советуют они.- отшучиваюсь я.Еще пара поворотов по навигатору, и дорога начинает круто взбираться в гору.У обочины мужчина прогуливается с двумя обезьянками на поводке. Ну совсем как у нас, когда хозяева выводят своих четвероногих на прогулку. Прошу разрешения сфотографировать и после протягиваю одной из обезьянок бумажку в 20 бат. Хозяин что-то говорит ей, она складывает ладошки перед грудью и кланяется, как это делают тайцы.На дороге в этот час пустынно. Меня обгоняют лишь трехколесные байки, груженные большими охапками свежескошенной травы. Они едут в слоновью деревню у вершины. Позади 9 км, если верить «Гуглу», я уже должен быть у цели своего путешествия, но до вершины еще далеко.Догоняю мужчину, который, тяжело дыша, тоже поднимается на вершину к ББ. Здороваемся. Он из Австралии. Говорю ему, откуда я. Австралиец сочувственно качает головой: в Сибири очень холодно. Это задевает меня, поэтому отвечаю, что зима мое «фэйворит сизн» (любимое время года) и лыжи - это наше все.Продолжаю подъем. Впереди стоянка погонщиков слонов. Двух слонов поменьше погонщики моют из шланга. Процедура выглядит один в один как мытье машин нашими автолюбителями. Только коврики из салона не надо вытряхивать.Еда растет прямо у дороги. Срываю банан, но он оказывается зеленый и совсем несъедобный.Вот и вершина. 14 км позади, и я стою у подножия Большого Будды.Захожу в храм, в обмен на 20 бат монах подает плошку с мелкими монетками. Здесь же в ряд стоят 32 позолоченных изображения Будды. Они все одинаковые и отличаются только табличкой с номером и надписью на тайском. Каждый из них, по-видимому, отвечает за свою сферу в жизни человека. На всякий случай раскладываю монетки перед каждым.Меня не беспокоил спуск с горы, я надеялся даже немного отдохнуть на этом отрезке. Другое дело - часть пути вдоль шоссе. Солнце быстро поднималось из-за моря, становилось жарко. Если на спуске можно было бежать в тени деревьев, то на шоссе будет пекло.Предположение легко скатиться с горы не оправдалось. Спуск был настолько крутой, что разгоняться просто опасно. Всю дорогу пришлось передвигаться на полусогнутых, поэтому к концу спуска мышцы ног словно окаменели. Тут Будда, видимо, решил сжалиться, и небо покрылось легкими облачками. Эх, надо было оставить в храме 50, а лучше 100 бат, может, тогда бы и дождик пошел!Выбегаю на шоссе. Поток байков и машин бесконечен. Во фляжке осталось несколько глотков теплого изотоника, и я мечтаю о запотевшем стакане холодной воды. Добегаю до начала затяжного подъема, его длина более 2 км, и чувствую, что подняться на него выше моих сил. Решаю прекратить бег и успокаиваю себя, что до ББ я все же добежал. Вот и знакомый отель, где утром узнавал дорогу. Поднимаюсь на террасу ресторана и прошу принести стакан воды. Официант приносит запотевший стакан холодной воды. Мечты сбываются!Отдохнув минут 15 в прохладе, решаю продолжить бег.Вот и поворот на знакомую улицу – 500 метров, еще один поворот - 120 метров. Сворачиваю на территорию отеля – еще 70 метров. ФИНИШ! 28 километров позади.Прохладный душ, пара бананов и почти литр воды - блаженство!