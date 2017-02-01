Туристы не болеют

Дети - тоже люди, только маленькие и без опыта. Часто нам некогда, мы торопимся, куда-то бежим, что-то зарабатываем, в результате подрастающее поколение растёт как трава. Мы не знаем, чем наши дети дышат, чем живут. И что бы мы делали, если бы среди нас не было людей, которые проводят с ними всё своё время? Как рабочее, так и свободное? Сегодня с нашими детьми нас заново познакомит Татьяна ИЛЬИНА - учитель русского языка и литературы в гимназии № 8. Учитель I категории и педагог дополнительного образования в ДТДиМ, где у неё основное направление – спортивный туризм. Татьяна Ильина водит своих школьников в походы уже десять лет. В группе Татьяны туристы разных возрастов.- Татьяна Алексеевна, редко какой учитель взял бы на себя такую ответственность, как школьная тургруппа. Случись что, не то что уволят - посадят! Вас что на эту тропу привело? Страсть к походам?
- Не было никакой страсти. Я не то что в поход, даже в лес по грибы-ягоды не ходила. Зачем? Можно ведь всё на рынке купить. А продираться через лес с рюкзаком, кормить комаров и ночевать в палатке - это было уже за гранью моего понимания! В общем, самый типичный городской житель.
Все изменилось после того, как Олег МОРГУНОВ, директор 20-й школы, в которой я раньше работала, пригласил меня принять участие с моими шестиклассниками в игре «Орлёнок». Победили и поехали на слёт «Школа безопасности». Осваивали каякинг на Олхе. Я потом узнала, что мне лично можно было не ехать. Но директор, хитрый человек (сейчас он работает заместителем начальника Юго-Западного спасотряда), мне об этом не сказал. Вот так 10 лет назад я на эту тропу встала. Тофалария.- Некоторые, зная о том, что вы водите детей в горы, на сплавы, в ущелья, удивляются: как её еще не посадили?
- Сажать надо тех, кому близко нельзя доверять детей. В том числе и родителей, на чьих пьяных глазах дети тонут. А меня за что? Я не самозванка, а проводник 2-й категории с удостоверением. У меня за плечами сотня походов. И каких! Витязь, Шумак, Мунку-Сардык, Тофалария. Сплав по Лангутаю, Саянской Оке. А это, между прочим, походы 4-й категории сложности (самая сложная - шестая).- Как вам дался первый опыт?
- Он был просто кошмарным! Дети мои вырвались на природу и сразу забыли про наставника. В том походе я голос сорвала, чтобы заставить своих юных туристов собраться вместе, приготовить обед. Самые младшие в однодневном походе на пик Черского.
С опытом всё встало на свои места. Сейчас я даже команду не успеваю дать, как дрова нарублены, вода набрана. Но это скорее слаженность уже не раз ходившей вместе команды. В дикой природе новичков брать на голос бесполезно. Пытаться управлять ими при помощи физической нагрузки тоже не выход. Порой мы, взрослые, в конце дня с ног валимся, а дети ещё стометровку могут пробежать.
Нужен другой подход. Где-нибудь в Лангутайской долине покажешь черемшу высотой чуть не до колена или белый гриб со шляпкой с тарелку и без единого червяка - новички в ступоре. Старшие вызовут младших (мы берем детей разных возрастов) на соревнования по заготовке дров, и обе команды в трудовом порыве целую поленницу заготовят. Я викторины провожу. Ведь детский туризм – это игра. Только очень далекая от песочницы. - Простыть и заболеть в походе не боитесь?......
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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ
Игорь КАРИН, фото из архива Татьяны ИЛЬИНОЙ