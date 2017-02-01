.
,

Туристы не болеют


0

Сегодня, 12:46
 Количество просмотров: 70
    

Дети - тоже люди, только маленькие и без опыта. Часто нам некогда, мы торопимся, куда-то бежим, что-то зарабатываем, в результате подрастающее поколение растёт как трава. Мы не знаем, чем наши дети дышат, чем живут. И что бы мы делали, если бы среди нас не было людей, которые проводят с ними всё своё время? Как рабочее, так и свободное? Сегодня с нашими детьми нас заново познакомит Татьяна ИЛЬИНА - учитель русского языка и литературы в гимназии № 8. Учитель I категории и педагог дополнительного образования в ДТДиМ, где у неё основное направление – спортивный туризм. Татьяна Ильина водит своих школьников в походы уже десять лет.

Туристы не болеют
В группе Татьяны туристы разных возрастов.

- Татьяна Алексеевна, редко какой учитель взял бы на себя такую ответственность, как школьная тургруппа. Случись что, не то что уволят - посадят! Вас что на эту тропу привело? Страсть к походам?

- Не было никакой страсти. Я не то что в поход, даже в лес по грибы-ягоды не ходила. Зачем? Можно ведь всё на рынке купить. А продираться через лес с рюкзаком, кормить комаров и ночевать в палатке - это было уже за гранью моего понимания! В общем, самый типичный городской житель.

Все изменилось после того, как Олег МОРГУНОВ, директор 20-й школы, в которой я раньше работала, пригласил меня принять участие с моими шестиклассниками в игре «Орлёнок». Победили и поехали на слёт «Школа безопасности». Осваивали каякинг на Олхе. Я потом узнала, что мне лично можно было не ехать. Но директор, хитрый человек (сейчас он работает заместителем начальника Юго-Западного спасотряда), мне об этом не сказал. Вот так 10 лет назад я на эту тропу встала.

Туристы не болеют
Тофалария.

- Некоторые, зная о том, что вы водите детей в горы, на сплавы, в ущелья, удивляются: как её еще не посадили?

- Сажать надо тех, кому близко нельзя доверять детей. В том числе и родителей, на чьих пьяных глазах дети тонут. А меня за что? Я не самозванка, а проводник 2-й категории с удостоверением. У меня за плечами сотня походов. И каких! Витязь, Шумак, Мунку-Сардык, Тофалария. Сплав по Лангутаю, Саянской Оке. А это, между прочим, походы 4-й категории сложности (самая сложная - шестая).

- Как вам дался первый опыт?

- Он был просто кошмарным! Дети мои вырвались на природу и сразу забыли про наставника. В том походе я голос сорвала, чтобы заставить своих юных туристов собраться вместе, приготовить обед.

Туристы не болеют
Самые младшие в однодневном походе на пик Черского.

С опытом всё встало на свои места. Сейчас я даже команду не успеваю дать, как дрова нарублены, вода набрана. Но это скорее слаженность уже не раз ходившей вместе команды. В дикой природе новичков брать на голос бесполезно. Пытаться управлять ими при помощи физической нагрузки тоже не выход. Порой мы, взрослые, в конце дня с ног валимся, а дети ещё стометровку могут пробежать.

Нужен другой подход. Где-нибудь в Лангутайской долине покажешь черемшу высотой чуть не до колена или белый гриб со шляпкой с тарелку и без единого червяка - новички в ступоре. Старшие вызовут младших (мы берем детей разных возрастов) на соревнования по заготовке дров, и обе команды в трудовом порыве целую поленницу заготовят. Я викторины провожу. Ведь детский туризм – это игра. Только очень далекая от песочницы.

- Простыть и заболеть в походе не боитесь?...

...
Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ


Игорь КАРИН, фото из архива Татьяны ИЛЬИНОЙ
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
В Иркутском кадетском корпусе прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Все новости категории

Спортивные новости
Ангарчанин стал вторым на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
Две бронзовые медали на V этапе Кубка СКР
Три медали на первенстве СФО по боксу среди юношей
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
Это несчастный случай
В Ангарске задержали подозреваемого в ограблении подростка
Одни старики
Все новости категории

Общество
Известные фигуристы родили дочь
АЭХК даст денег на интересные идеи
Спасательный круг
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (222)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru