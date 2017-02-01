Туристы не болеют

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ



Игорь КАРИН, фото из архива Татьяны ИЛЬИНОЙ

- Не было никакой страсти. Я не то что в поход, даже в лес по грибы-ягоды не ходила. Зачем? Можно ведь всё на рынке купить. А продираться через лес с рюкзаком, кормить комаров и ночевать в палатке - это было уже за гранью моего понимания! В общем, самый типичный городской житель.Все изменилось после того, как Олег МОРГУНОВ, директор 20-й школы, в которой я раньше работала, пригласил меня принять участие с моими шестиклассниками в игре «Орлёнок». Победили и поехали на слёт «Школа безопасности». Осваивали каякинг на Олхе. Я потом узнала, что мне лично можно было не ехать. Но директор, хитрый человек (сейчас он работает заместителем начальника Юго-Западного спасотряда), мне об этом не сказал. Вот так 10 лет назад я на эту тропу встала.- Сажать надо тех, кому близко нельзя доверять детей. В том числе и родителей, на чьих пьяных глазах дети тонут. А меня за что? Я не самозванка, а проводник 2-й категории с удостоверением. У меня за плечами сотня походов. И каких! Витязь, Шумак, Мунку-Сардык, Тофалария. Сплав по Лангутаю, Саянской Оке. А это, между прочим, походы 4-й категории сложности (самая сложная - шестая).- Он был просто кошмарным! Дети мои вырвались на природу и сразу забыли про наставника. В том походе я голос сорвала, чтобы заставить своих юных туристов собраться вместе, приготовить обед.С опытом всё встало на свои места. Сейчас я даже команду не успеваю дать, как дрова нарублены, вода набрана. Но это скорее слаженность уже не раз ходившей вместе команды. В дикой природе новичков брать на голос бесполезно. Пытаться управлять ими при помощи физической нагрузки тоже не выход. Порой мы, взрослые, в конце дня с ног валимся, а дети ещё стометровку могут пробежать.Нужен другой подход. Где-нибудь в Лангутайской долине покажешь черемшу высотой чуть не до колена или белый гриб со шляпкой с тарелку и без единого червяка - новички в ступоре. Старшие вызовут младших (мы берем детей разных возрастов) на соревнования по заготовке дров, и обе команды в трудовом порыве целую поленницу заготовят. Я викторины провожу. Ведь детский туризм – это игра. Только очень далекая от песочницы.