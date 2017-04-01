Сева – это не имя

Зачем ангарчане ездят в Индию



Ольга КРАСНОВА,

фото предоставлено

Зинаидой КАРПУШЕВОЙ

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Ангарчанка прилетела в Гоа, откуда добралась до небольшого городка Кундалин, где сын арендовал ей комнату в гостевом доме.Ангарчанка увидела Индию очень колоритной - красивые женские сари, много цветущих садов, яркое солнце.Какой отдых без приключений? Они начались уже в день прилета - ангарчанка потеряла свой чемодан, его вместе с квитанцией по ошибке забрали попутчики. На второй день сломался сотовый телефон. Зинаида отнеслась к этому философски:В Индии она быстро стала вегетарианкой, варила себе рис басмати с маслом гхи, ела сыры, овощи, фрукты, пила молоко и натуральные соки.Через две недели ангарчанка познакомилась с двумя москвичками, которые улетали на юг Индии, в городок Путтапарти, в ашрам (святое место). Зинаида решила, что это очередное приглашение и нужно им воспользоваться. Про ашрам надо сказать особо. Его основал Саи Баба, который умер в 2011 году. Рассказывают, он творил чудеса - предсказывал и лечил больных людей. Сейчас в ашрам Путтапарти приезжают паломники со всего мира - он может вместить до 15 тысяч человек. Каждое утро здесь начинается с молитв прихожан.Путтапарти окружен горами, залит ярким солнцем. Это красивый городок с великолепным садом, небольшими отелями, торговым центром, школой, институтом, стадионом, библиотекой и госпиталем с мировым именем, где каждый получает медицинскую помощь бесплатно. В ашраме есть библиотека и три столовых, где все блюда вегетарианские. Употребление мяса запрещено.Кроме паломников, в ашрам едут семьи, мамы с детьми, чтобы дешево прожить два месяца (больше не разрешают): один день проживания в двухместном номере (без постельного белья) стоит 100 рублей, фрукты и овощи намного дешевле, чем в Гоа. Принимают всех, молиться и посещать храмы необязательно.