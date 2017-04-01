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Сева – это не имя


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Сегодня, 12:35
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Зачем ангарчане ездят в Индию

Подарок от сына, который живет в Москве, был неожиданным. Алексей позвонил и сказал: «Мама, свой день рождения ты встретишь в Индии. Я купил тебе билет на самолет в Гоа. Будешь три месяца жить на берегу Индийского океана». Ангарчанка Зинаида КАРПУШЕВА, майор полиции в отставке, много путешествовала, но в Индии не была, и, как сама признается, её туда и не тянуло. Интернет пестрит советами вылетающим в Индию: будьте осторожны, в стране инфекция и т.д. Зинаида всегда считала людей, которые ездят в Индию, чудаками. Но, побывав в этой стране, сама стала такой же.

Сева – это не имя
Тот самый красавец индус, встреча с которым стала для Зинаиды подарком в день рождения.

Ангарчанка прилетела в Гоа, откуда добралась до небольшого городка Кундалин, где сын арендовал ей комнату в гостевом доме.

- Место замечательное, 250 метров от Индийского океана! На первом этаже дома жили хозяева, они говорили на английском языке. Второй этаж сдавали. Моя комната с кухней и туалетом стоила 18 тысяч рублей в месяц. Сначала мне показалось, что дорого, но потом я познакомилась с россиянами (Гоа – место, где отдыхает много русских), они за номер в отеле платили от тысячи рублей в день.

Ангарчанка увидела Индию очень колоритной - красивые женские сари, много цветущих садов, яркое солнце.

- Всё это заряжало меня энергией как батарейку, мне хватало 4-5 часов на сон. Я вставала рано, брала палочки для скандинавской ходьбы и уходила по пляжу на 3,5 км, купалась и возвращалась назад. На календаре декабрь, а температура воздуха плюс 33-34 градуса, воды 24-26.

Какой отдых без приключений? Они начались уже в день прилета - ангарчанка потеряла свой чемодан, его вместе с квитанцией по ошибке забрали попутчики. На второй день сломался сотовый телефон. Зинаида отнеслась к этому философски:

- Я решила, что меня отключали от всего лишнего.

В Индии она быстро стала вегетарианкой, варила себе рис басмати с маслом гхи, ела сыры, овощи, фрукты, пила молоко и натуральные соки.

Сева – это не имя
Зинаида с сыном Алексеем. Желаем всем нашим читателям таких заботливых детей.

Через две недели ангарчанка познакомилась с двумя москвичками, которые улетали на юг Индии, в городок Путтапарти, в ашрам (святое место). Зинаида решила, что это очередное приглашение и нужно им воспользоваться. Про ашрам надо сказать особо. Его основал Саи Баба, который умер в 2011 году. Рассказывают, он творил чудеса - предсказывал и лечил больных людей. Сейчас в ашрам Путтапарти приезжают паломники со всего мира - он может вместить до 15 тысяч человек. Каждое утро здесь начинается с молитв прихожан.

Путтапарти окружен горами, залит ярким солнцем. Это красивый городок с великолепным садом, небольшими отелями, торговым центром, школой, институтом, стадионом, библиотекой и госпиталем с мировым именем, где каждый получает медицинскую помощь бесплатно. В ашраме есть библиотека и три столовых, где все блюда вегетарианские. Употребление мяса запрещено.

Кроме паломников, в ашрам едут семьи, мамы с детьми, чтобы дешево прожить два месяца (больше не разрешают): один день проживания в двухместном номере (без постельного белья) стоит 100 рублей, фрукты и овощи намного дешевле, чем в Гоа. Принимают всех, молиться и посещать храмы необязательно.

Ольга КРАСНОВА,
фото предоставлено
Зинаидой КАРПУШЕВОЙ

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