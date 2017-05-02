Если сели батарейки

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Наталья ОЖОГИНА,

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Есть одна теория. Когда мы начинаем болеть чем-то непонятным, медицинскими приборами не регистрируемым, лекарствами не излечиваемым, или на душе хреново, нам надо просто подзарядиться. На нашей планете достаточно много энергетически сильных мест, которые действуют на нас словно огромные аккумуляторы на маленькие полусдохшие батарейки. Когда мы бываем там, земля-матушка дарит нам свою силу.Нам дико повезло. У нас есть такое место совсем рядом. Это Байкал. И ближе всего именно Листвянка. Она доступна и для безлошадных. Даже если у вас нет автомобиля и вы любите поспать в выходные, вы всё равно туда съездите и всё там успеете. Из Ангарска доехать до Иркутска можно не только на прямом автобусе, но и на любом доступном виде транспорта (начиная от электрички за 57 рублей и заканчивая автобусом №372 – 85 рублей). Последний очень удобен. Выйдете на остановке «Сапожок» и дойдёте пешком до торгового комплекса. Оттуда до Листвянки идут маршрутки (120 рублей). Ходят они очень часто, уезжают по мере заполнения.На такой мы и поехали проверять теорию про места силы. Мы заняли места, не успели отбежать на рынок за водой и фруктами, как через 10 минут дети уже позвонили, поторопили – маршрутка ждала только нас. В общем, если не тележиться со сборами, то можно от нас до Байкала доехать буквально за 2,5-3 часа.И вы почувствуете разницу. Поймёте, почему некоторые чуть ли не каждые выходные бросают всё и едут к Славному морю. Это вам не просто свежий воздух. Это чистое дыхание ледяного сибирского моря. Бешеная энергетика. И удивительная разница в температуре – вот только что в Иркутске была жара +29 градусов, и вот мы уже натягиваем на себя куртку – в Листвянке от силы +15.Народу тьма! Сочи отдыхают. Все эти испорченные городом энерджайзеры валяются, сидят, бродят на берегу озера. Умные, приехавшие на машинах, сидят на своих раскладных креслах возле складных столов, в шляпах, куртках, открывая солнцу и Байкалу только руки и ноги. Заряжаются.Многие говорят: да что там, в Листвянке, делать? А просто гулять! Кидать камни. А можно собирать камни, складывать в обо и загадывать желания. Кушать копченый омуль (все говорят, что одну рыбку можно на рынке купить за 100-150 рублей, а мы сторговались за 80 рублей). Или шашлык (250 рублей). Или попробовать голомянку (50 рублей за маленькую рыбёху). На вкус – рыбий жир, завёрнутый в копчёную шкурку. Но экзотика, эндемик.Что ещё в Листвянке можно сделать? Сходить в нерпинарий (500 рублей взрослый билет, 400 – детский). В Лимнологический байкальский музей (310 рублей – взрослый билет, 185 – детский). Здесь же рядом посетить памятник Вампилову. Недалеко – дорога, ведущая к камню Черского. С него на исток Ангары открывается потрясающий вид. Можно дойти до вершины 2,2 километра по дороге, идущей серпантином вверх, или, если вам лень топать, проехаться на канатной дороге за 300 рублей. Кому как, а для меня это тоже энергетически сильное место на Байкале.