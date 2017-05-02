Почему в Непале все жаворонки



(«В» от 23 февраля, стр. 22 - «Ноу проблем»)

Юлия СПЕШИЛОВА,

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Я возвращалась в Намче (Намче-Базар – горный посёлок в Непале с населением 1647 жителей. – Прим. ред.) вечерней порой. Я видела, как умирает закат.Тропа шла вдоль обрыва далеко внизу, не меньше километра, невидимая за цепкими кустиками барбариса, шумела Дудх-Коси - главная река Непала. Река, текущая от подножия Эвереста, впитавшая в себя силу самых высоких ледников планеты.С тропы было видно долину Дудх-Коси на многие километры, но правильнее было бы назвать эту долину ущельем - столь круты и обрывисты склоны окружавших её гор.Далеко на горизонте ещё очерчивался контур склонов жёлто-оранжевыми тенями, но ущелье уже погрузилось во тьму, а у меня над головой ярко светилась снежная двуглавая вершина горы Тамсеркью, и её отблески достаточно хорошо освещали мою тропу.Солнце здесь не садится, а прячется за хребты, тени от них наползают на соседние склоны, отчего понятия “темнота” и “солнце село” не совпадают.Вершины хребтов столь высоки, что круглый год покрыты снегом и льдами, и эта белизна еще долгое время отражает солнечный свет в деревни, расположенные гораздо ниже.Но солнце здесь не только свет, но и тепло. Весь образ жизни подчиняется солнечному расписанию: хотите - верьте, хотите - нет, но все непальцы - жаворонки.Все встают с рассветом, а зачастую и до рассвета. Работают при солнце, отдыхают, греются, играют, но как только деревню накрывает тень, все прячутся по домам.Потому что как только уходит солнце, становится очень холодно. Только что было жарко в футболке и шортах, и вот уже не хватает куртки и шапки.В эти сумеречные часы непальцы ужинают, а когда наступает темнота, запирают двери на засовы и ложатся спать. Представляете? Восемь вечера, многие из нас только жить начинают, а они уже спят!