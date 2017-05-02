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Как умирает закат


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Сегодня, 13:49
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Почему в Непале все жаворонки

Наша газета продолжает публиковать путевые заметки Юлии СПЕШИЛОВОЙ, автора нашей газеты. Юлия – заядлая путешественница, на её счету больше 600 походов, поездок и вылазок, включая 10 путешествий за границу, 16 поездок по России и СНГ автостопом, 18 многодневных походов, где она была как участником, так и руководителем. Сегодня мы предлагаем вам вторую часть из её впечатлений о путешествии в Непале. Мы публиковали первую часть в № 20 («В» от 23 февраля, стр. 22 - «Ноу проблем»).

Как умирает закат
В разгар солнечного дня очень жарко, даже для местных.

Я возвращалась в Намче (Намче-Базар – горный посёлок в Непале с населением 1647 жителей. – Прим. ред.) вечерней порой. Я видела, как умирает закат.

Тропа шла вдоль обрыва далеко внизу, не меньше километра, невидимая за цепкими кустиками барбариса, шумела Дудх-Коси - главная река Непала. Река, текущая от подножия Эвереста, впитавшая в себя силу самых высоких ледников планеты.

Как умирает закат
Внизу уже глубокий вечер. Наверху, на ледяных вершинах, сияет день. Это Непал.

С тропы было видно долину Дудх-Коси на многие километры, но правильнее было бы назвать эту долину ущельем - столь круты и обрывисты склоны окружавших её гор.

Далеко на горизонте ещё очерчивался контур склонов жёлто-оранжевыми тенями, но ущелье уже погрузилось во тьму, а у меня над головой ярко светилась снежная двуглавая вершина горы Тамсеркью, и её отблески достаточно хорошо освещали мою тропу.

Как умирает закат
А вообще всё как у нас. Такие же люди, такие же дети, такая же молодёжь, которая вечно зависает в телефонах… Только при этом все делают не дома, а на улице.

Солнце здесь не садится, а прячется за хребты, тени от них наползают на соседние склоны, отчего понятия “темнота” и “солнце село” не совпадают.

Вершины хребтов столь высоки, что круглый год покрыты снегом и льдами, и эта белизна еще долгое время отражает солнечный свет в деревни, расположенные гораздо ниже.

Но солнце здесь не только свет, но и тепло. Весь образ жизни подчиняется солнечному расписанию: хотите - верьте, хотите - нет, но все непальцы - жаворонки.

Как умирает закат
Такие вот здесь домики.

Все встают с рассветом, а зачастую и до рассвета. Работают при солнце, отдыхают, греются, играют, но как только деревню накрывает тень, все прячутся по домам.

Потому что как только уходит солнце, становится очень холодно. Только что было жарко в футболке и шортах, и вот уже не хватает куртки и шапки.

В эти сумеречные часы непальцы ужинают, а когда наступает темнота, запирают двери на засовы и ложатся спать. Представляете? Восемь вечера, многие из нас только жить начинают, а они уже спят!

Юлия СПЕШИЛОВА,
фото автора

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