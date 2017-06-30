Пешком с детьми



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

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В этот раз нас сманили на большую байкальскую тропу (ББТ) – пройти пешком 20 километров от Листвянки до Больших Котов. Поход однодневный. Этот рассказ не о красоте Байкала и отличном отдыхе – об этом написаны тысячи статей. Это инструкция к действию. Какие страхи нас мучили, не давали спать ночами перед походом и как мы это сделали, читайте ниже.Итак, план такой: на машинах едем до Листвянки, оставляем их на платной стоянке, идём пешком до Больших Котов, а затем на «Ракете» по воде возвращаемся снова в Листвянку и уезжаем домой. «Ракета» от Больших Котов (допрейс) в 18.15. Основной рейс – в 18.30. По отзывам, большинство туристов проходят этот путь за шесть часов. Но мы решили брать с собой детей – 5, 6, 7, 13 и 15 лет. Поэтому выделили на дорогу девять часов.В подготовке к походу самым сложным было заранее взять билеты на «Ракету». Автомобильной дороги из этого посёлка нет, вода – единственный путь на большую землю. Билеты раскупают мигом. Мы решили брать за неделю до похода – оказалось поздно. Нас спас только дополнительный рейс. Через сайт Восточно-Сибирского речного пароходства купить билеты почему-то не получилось (технический сбой?), пришлось всё равно ехать в Иркутск (мрн Солнечный, проспект Маршала Жукова, 98Б). На компанию из 13 человек билеты спокойно купил единственный наш представитель с паспортом. Цена 15-минутной поездки – 450 рублей с человека, детям 5-10 лет скидка 50 %.Выезд из города в 7.00. В Листвянке будете в 9.00. Машины мы оставили за гостиницей «Маяк», цена стоянки – 300 рублей сутки. А вдруг на судно не успеем? Тогда снимем домик в Котах, а за машину будем спокойны. Заранее нашли в Интернете несколько телефонов тех, кто там домики недорого сдаёт, сохранили. Кстати, в Больших Котах ловит только оператор Tele 2, а на тропе вообще нет мобильной связи.Итак, в «Маяке» можно сходить в туалет, закинуть в машину всё лишнее (на месте оцените погоду в Листвянке и скиньте с себя все ватники). Мы шли в жаркий день 24 июня. В Листвянке утром был прохладный ветер, поэтому на себя и детей надеваем спортивные костюмы, в рюкзаки кладем шорты. Брызгаемся хорошими репеллентами от клещей, мажемся солнцезащитным кремом. С собой нужна только вода и еда на два перекуса. Воды мы брали 1,5 литра на человека. Не хватило. Набирали из Байкала, заходя поглубже. По пути есть несколько ручьев, но о качестве воды в них не знаем. На всём маршруте несколько цивилизованных мест для стоянок со столами и скамейками, поэтому не несите с собой скатерти.Стартовали в 9.30. От «Маяка» недалеко до улицы Гудина (она сразу за нерпинарием, наискосок от пристани), с которой и начинается тропа. Улица уходит прямо в лес. Вообще указатели есть на всём пути, заблудиться невозможно.Помните только, что тропы две – верхняя и нижняя. Неопытным туристам нужна верхняя, безопасная, именно на неё нацелены все указатели.Самый тяжёлый на этом маршруте первый час. 4,5 километра тропы идут только вверх. Именно из-за этого участка пути нас все, кто уже ходил, отговаривали брать детей. Подъем внешне пологий, но очень выматывающий. Брать ли детей? Однозначно брать, если рядом есть сильный, здоровый папа. Дети-детсадовцы ехали на папиных шеях. Школьники нещадно проклинали ту секунду, когда они согласились идти в поход. Если пройдёте первый час и не сбежите, значит, точно дойдёте до цели.На ББТ встречаются участки нескольких видов. Открытые солнцу, тогда надо оперативно оголиться и закрыть голову. Закрытые и ровные, где не холодно, не жарко. Вдоль Байкала – там дует холодный ветер, надо быстро одеться.Есть на пути настоящий серпантин, когда начало твоей процессии прямо под тобой, скатился бы к ним, но надо идти кругами. Есть один опасный участок, отмеченный предупреждающей табличкой. Это действительно узкая тропинка над обрывом. Но упасть туда надо ещё постараться. Трудно здесь с детьми – узко, за руку не возьмешь, на шее не понесешь, поэтому ребенок должен быть в осознанном возрасте – ровно, спокойно идти между родителями, и всё будет хорошо.