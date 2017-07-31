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В одиночку не ходить


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Вчера, 13:34
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В одиночку не ходить

Спасатели Иркутской области призывают регистрировать туристические группы и не выходить на маршруты в одиночку

В Иркутской области отмечается значительное увеличение потока туристов, в том числе, прибывающих из других регионов. На сегодняшний день на различных маршрутах – пеших, горных и водных - находятся 17 туристических групп, прошедших регистрацию в аварийно-спасательных формированиях: в пожарно-спасательной службе Иркутской области на учет были поставлены 12 групп общей численностью 75 человек, в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России – 5 групп из 35 человек, из них 13 детей.

К сожалению, не все осознают важность регистрации своей тургруппы, от которой напрямую зависит скорость реагирования спасательных подразделений в случае происшествия. Спасатели напоминают: постановка на учет туристической группы – обязательное мероприятие и осуществляется не позднее чем за 7 суток до выхода на маршрут путем подачи заявки туристической организацией или руководителем группы.

Тревогу вызывают также туристы-одиночки, наиболее подверженные потенциальным рискам на маршруте. Сотрудники МЧС убедительно просят воздержаться от походов вне состава группы.

Напомним, что в ходе подготовки к выходу на маршрут туристы обязаны:

ознакомиться с необходимой и достоверной информацией о потенциальной опасности на маршруте;

ознакомиться в данных учреждениях с имеющейся информацией о лесопожарной обстановке, гидро- и метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемого маршрута;

в соответствии с гидро- и метеоусловиями, сложившимися в районе предполагаемого маршрута, потенциальными опасностями на маршруте, проконсультироваться о безопасном прохождении маршрута, соблюсти правила личной и групповой безопасности, получить памятки по соблюдению безопасности на маршруте; предоставить для проверки групповое и личное снаряжение и снаряжение, касающееся безопасного прохождения маршрута, имеющиеся средства связи, средства сигнализации, маршрутные документы, наличие продуктов питания, медикаментов, знать «нитку» маршрута, его характерные особенности, технические препятствия и способы их преодоления, запасные варианты и аварийные выходы с маршрута;

производить взаимообмен имеющейся информацией о пребывании туристских групп и отдельных граждан, совершающих походы на территории территориальных подразделений МЧС России по Иркутской области или зонах действиях поисково-спасательных формирований;

предоставить номера телефонов, адреса членов группы;

ознакомиться с ближайшими точками возможной экстренной связи на протяжении маршрута;

проверить наличие страховых документов группы (участников) и предоставить их для занесения информации в «Журнал регистрации спортивных туристских групп и отдельных граждан»;

в случае неподготовленности группы по вопросам безопасного прохождения маршрута делается запись в маршрутной книжке и в «Журнал регистрации спортивных туристских групп и отдельных граждан».

При предоставлении письменного, телеграфного или электронного сообщения (без представителя группы) «Сообщения о совершении туристского похода», руководитель группы обязан по контактным телефонам связаться с поисково-спасательными формированиями с целью предоставления полной информации о группе.

Не позднее срока начала мероприятия в Главное управление МЧС России по Иркутской области или в аварийно-спасательное формирование направляется сообщение, подтверждающее фактический выход группы на маршрут, а также указываются изменения состава участников, сроков проведения и другие данные.

При сходе с маршрута необходимо немедленно сообщить об этом в соответствующее подразделение спасательной службы, в котором группа встала на учет.

После выхода группы с маршрута, но не позднее контрольного срока, руководитель или специально назначенный руководителем участник группы обязан сообщить в организацию, в которой стал на учет, или в Главное управление МЧС России по Иркутской области, или аварийно-спасательное формирование о выходе группы с маршрута и окончании мероприятия.

При возникновении бедствия на маршруте, чрезвычайного происшествия с группой, туристы обязаны принять меры по спасению пострадавших собственными силами и передать сообщение о происшествии в Главное управление МЧС России по Иркутской области или аварийно-спасательное формирование по согласованным каналам связи.

Напоминаем, что на территории Иркутской области постановкой на учет туристических групп и отдельных туристов, контролем за прохождением маршрута с отслеживанием контрольных сроков и времени возвращения групп, а также ведением необходимой документации в интересах организации безопасности туристов осуществляют «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (почтовый адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295; контактные телефоны: 8 (3952) 35-32-73; e-mail: ass_irk@irk.ru) и Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России (почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский р-н, пос. Никола, пер. Радужный, д. 2 «А»; контактный телефон: 8 (3952) 78-37-00, e-mail: nikola@bpso.ru).


38.mchs.gov.ru
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