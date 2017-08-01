Забытый маршрут

Сводная команда туристов Иркутской области вернулась из похода по забытому маршруту. 26 человек за две недели прошли по тропам Байкальского хребта, самого северного высокогорья Байкала. В советские времена в летний сезон сюда съезжались туристы со всей страны, но с начала 90-х годов рискуют лишь единицы. Слишком дорого, сложно и опасно. Ради такой красоты стоило по тайге продираться.
Ангарчанин Олег МОРГУНОВ, профессиональный спасатель 1-го класса, давно хотел организовать в те края поход. Альпинисты, которые пробовали покорить суровую гору Черского высотой 2 588 метров - визитную карточку хребта, вспоминали про частые камнепады, крутые спуски и подъемы, гололед. А переброска за тысячу километров хороших денег стоила. Олег понял, что к организации похода надо подключать соратников. На призыв откликнулись пожарные МЧС, инструкторы спортивного туризма из ДТДиМ, выросшие в походах воспитанники клуба «Фортуна» и опытные ребята из Байкальского молодежного корпуса спасателей.
Случайных людей не было. Тут даже женщины, например, инструкторы ДТДиМ Мария ОРЛОВА и Татьяна ИЛЬИНА, умеют идти в гору с тяжеленными рюкзаками, пока не прозвучит команда «Привал!».
Впереди был рывок до Северобайкальска. Еще 70 километров на катерах до мыса Котельниковский. Оттуда, собственно, и начинался маршрут.
Дорога стала большим испытанием. Асфальт быстро кончился, машины стало бить на гравийке. Водой и небом сюда добираться дорого. А машину здесь легко элементарно угробить. Однако настоящие испытания ждали группу впереди.
Еле видимая тропа постоянно пропадала. Развалины зимовий напоминали, что, кроме волков и медведей, никто здесь не ходит. При переправах выяснили, что донные камни зарастают скользким покрытием толщиной с палец, которое не дает и пару шагов сделать. Но самой большой занозой стал стланик – сосна, растущая не вверх, а вдоль пологих склонов. Крепкая, как колючая проволока, она рвала прочнейшие рюкзаки. В иных местах стланик приходилось вырубать, по-другому пройти было невозможно. В одном месте полтора километра преодолевали три часа. Но когда вышли к промежуточной стоянке - горному озеру Гитара, сразу про все позабыли.
Игорь КАРИН,
фото предоставлено Олегом МОРГУНОВЫМ
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