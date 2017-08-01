.
,

Забытый маршрут


0

Вчера, 21:57
 Количество просмотров: 65
    

Сводная команда туристов Иркутской области вернулась из похода по забытому маршруту. 26 человек за две недели прошли по тропам Байкальского хребта, самого северного высокогорья Байкала. В советские времена в летний сезон сюда съезжались туристы со всей страны, но с начала 90-х годов рискуют лишь единицы. Слишком дорого, сложно и опасно.

Забытый маршрут

Забытый маршрут

Забытый маршрут

Забытый маршрут
Ради такой красоты стоило по тайге продираться.

Ангарчанин Олег МОРГУНОВ, профессиональный спасатель 1-го класса, давно хотел организовать в те края поход. Альпинисты, которые пробовали покорить суровую гору Черского высотой 2 588 метров - визитную карточку хребта, вспоминали про частые камнепады, крутые спуски и подъемы, гололед. А переброска за тысячу километров хороших денег стоила. Олег понял, что к организации похода надо подключать соратников. На призыв откликнулись пожарные МЧС, инструкторы спортивного туризма из ДТДиМ, выросшие в походах воспитанники клуба «Фортуна» и опытные ребята из Байкальского молодежного корпуса спасателей.

Случайных людей не было. Тут даже женщины, например, инструкторы ДТДиМ Мария ОРЛОВА и Татьяна ИЛЬИНА, умеют идти в гору с тяжеленными рюкзаками, пока не прозвучит команда «Привал!».

Впереди был рывок до Северобайкальска. Еще 70 километров на катерах до мыса Котельниковский. Оттуда, собственно, и начинался маршрут.
Дорога стала большим испытанием. Асфальт быстро кончился, машины стало бить на гравийке. Водой и небом сюда добираться дорого. А машину здесь легко элементарно угробить. Однако настоящие испытания ждали группу впереди.

Еле видимая тропа постоянно пропадала. Развалины зимовий напоминали, что, кроме волков и медведей, никто здесь не ходит. При переправах выяснили, что донные камни зарастают скользким покрытием толщиной с палец, которое не дает и пару шагов сделать. Но самой большой занозой стал стланик – сосна, растущая не вверх, а вдоль пологих склонов. Крепкая, как колючая проволока, она рвала прочнейшие рюкзаки. В иных местах стланик приходилось вырубать, по-другому пройти было невозможно. В одном месте полтора километра преодолевали три часа. Но когда вышли к промежуточной стоянке - горному озеру Гитара, сразу про все позабыли.

Игорь КАРИН,
фото предоставлено Олегом МОРГУНОВЫМ

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Стали мастерами спорта России международного класса
В Ангарске пройдет Спартакиада трудовых коллективов Иркутской области
Четыре серебряных и одну бронзовую медали
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Приговор по А.Кустову вступил в силу
Наехала на семью
На виду у всех
Все новости категории

Общество
МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ
В помощь селу
Пристав на дороге
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (208)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru