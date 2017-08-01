Открыт новый информационный ресурс для туристов

Маршруты разделены по видам и категориям сложности. Создание информационного ресурса осуществлено в рамках исполнения решений заседания комиссии по вопросам в сфере безопасности туризма на территории Иркутской области под председательством заместителя Председателя Правительства Иркутской области Антона Логашова в части «активного применения информационных технологий, внедрения интерактивных маршрутных карт, информирующих туристов об опасностях, неблагоприятных погодных явлениях на маршруте их следования».По словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерины Сливиной, в условиях увеличивающегося турпотока вопросы безопасности туристов являются основными и первоочередными. Новый информационный ресурс позволит каждому, кто планирует путешествие, предварительно ознакомиться с полезной информацией об особенностях выбранного маршрута, потенциальных опасностях на маршруте, доступности для отдельных категорий граждан, необходимом снаряжении, категории сложности.Информационный ресурс доступен на сайте агентства по туризму Иркутской области в разделе «Туристские маршруты» –