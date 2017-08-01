.
,

Открыт новый информационный ресурс для туристов


0

Сегодня, 13:02
 Количество просмотров: 27
    

Открыт новый информационный ресурс для туристов

Новый информационный ресурс для туристов заработал на сайте агентства по туризму Иркутской области. Он разработан Главным управлением МЧС России по Иркутской области при содействии ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» и представляет собой интерактивные маршрутные карты наиболее посещаемых туристских маршрутов на территории Приангарья.

Маршруты разделены по видам и категориям сложности. Создание информационного ресурса осуществлено в рамках исполнения решений заседания комиссии по вопросам в сфере безопасности туризма на территории Иркутской области под председательством заместителя Председателя Правительства Иркутской области Антона Логашова в части «активного применения информационных технологий, внедрения интерактивных маршрутных карт, информирующих туристов об опасностях, неблагоприятных погодных явлениях на маршруте их следования».

По словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерины Сливиной, в условиях увеличивающегося турпотока вопросы безопасности туристов являются основными и первоочередными. Новый информационный ресурс позволит каждому, кто планирует путешествие, предварительно ознакомиться с полезной информацией об особенностях выбранного маршрута, потенциальных опасностях на маршруте, доступности для отдельных категорий граждан, необходимом снаряжении, категории сложности.

Информационный ресурс доступен на сайте агентства по туризму Иркутской области в разделе «Туристские маршруты» – http://irkobl.ru/sites/tour/tur//

irkobl.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Все новости категории

Спортивные новости
19 медалей на первенстве России по грэпплингу
«Силовая эстафета ГТО» прошла в Иркутске
Получили грант Фонда поддержки олимпийцев России
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Пропавшие на воде
Отдых с последствиями
Замаскировались
Все новости категории

Общество
ВИРУС БЛАГОУСТРОЙСТВА
Лучшие стрелки
Признание
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (274)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru