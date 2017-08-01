Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Карта доступна на сайте агентства по туризму Иркутской области в разделе «туристические маршруты». Все они там разбиты по категориям: пешие, автомобильные, велосипедные, сплавы, спелеомаршруты. Всего их 26. Здесь можно будет не просто выбрать наиболее интересный, но и узнать продолжительность, сложность маршрута, нужна ли регистрация в спасательной службе, что взять с собой, какие есть опасности.Например, пеший маршрут из посёлка Бабха (район Утулика) до пика Порожистого. На карте указано, что путешествие займёт от 2 до 5 дней в зависимости от погодных условий и свободного времени. Среди опасностей на автомобильной части маршрута от Иркутска до Утулика указано мокрое дорожное покрытие, крутые спуски, в зимнее время возможны заносы и обледенение. На пешей части маршрута сложности могут возникнуть из-за залесённости, подъёма уровня воды, клещей и диких животных. Здесь же подробное описание маршрута, его отражение на карте.