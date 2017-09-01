10 мест, которые надо увидеть

Елена КЛИМОВА,

Фото Зоси БЕЛКИНОЙ

На сайте «ТурСтата» указано, что рост туристов на Байкале ежегодно увеличивается. Так, за первые восемь месяцев 2017 года их количество составило три миллиона: два миллиона с Иркутской стороны и один – с Бурятской. Большинство туристов приезжают из Китая.Байкал был включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Он занимает площадь 3,15 миллиона га и признан самым древним (25 миллионов лет) и самым глубоким (около 1700 м) озером планеты. Байкал сохраняет в первозданной чистоте примерно 20 процентов всех мировых запасов пресной воды.