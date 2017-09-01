10 мест, которые надо увидеть

В год Экологии в России аналитическое агентство «ТурСтат» выявило самые популярные у туристов природные достопримечательности, включая национальные парки и заповедники России, входящие в список Всемирного наследия. Всего было выявлено 10 природных объектов. Первую строчку рейтинга занял Байкал. Нынче на Байкале туристов из Китая было больше, чем чаек.
На сайте «ТурСтата» указано, что рост туристов на Байкале ежегодно увеличивается. Так, за первые восемь месяцев 2017 года их количество составило три миллиона: два миллиона с Иркутской стороны и один – с Бурятской. Большинство туристов приезжают из Китая.
Байкал был включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Он занимает площадь 3,15 миллиона га и признан самым древним (25 миллионов лет) и самым глубоким (около 1700 м) озером планеты. Байкал сохраняет в первозданной чистоте примерно 20 процентов всех мировых запасов пресной воды.10 самых популярных у туристов природных объектов:1. Озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия),
2. «Золотые горы Алтая» (Алтай),
3. Западный Кавказ (Краснодарский край, Адыгея и Карачаево-Черкесская область),
4. «Вулканы Камчатки» (Камчатский край),
5. Природный парк «Ленские столбы» (Саха-Якутия),
6. «Девственные леса Коми» (Коми),
7. «Центральный Сихотэ-Алинь» (Приморский край),
8. Природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» (Чукотский автономный округ),
9. Убсунурская котловина (Тыва),
10. Плато Путорана (Красноярский край).
Елена КЛИМОВА,
Фото Зоси БЕЛКИНОЙ