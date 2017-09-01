Идите своей дорогой!

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- Сегодня про Большую Байкальскую Тропу знают даже те, кто по ней ни разу не ходил. А кто ее придумал?- Началось все в 70-х годах. Первыми озвучили идею развития пешеходного туризма вокруг Байкала иркутский турист и писатель Валентин БРЯНСКИЙ и Олег ГУСЕВ - писатель, фотограф, ученый, который проработал в Баргузинском заповеднике более 30 лет и был инициатором создания Байкало-Ленского заповедника. Однако идея начала обретать формы только в нулевых, когда федерация спортивного туризма и альпинизма Бурятии получила первый грант. Чтобы принимать пожертвования, официально заниматься деятельностью, в 2004 году создали юридическое лицо - межрегиональную общественную организацию «Большая Байкальская Тропа».- Вы как в ней оказались?- Первым руководителем ББТ была моя подруга Ариадна РЕЙДА. Она, между прочим, ангарчанка, но давно живет в Америке. Я сначала была волонтером. В 2005 году, когда Ариадна уехала, я ее заменила. Работала сотрудником в научном институте, гидом, менеджером по туризму, а все свободное время посвящала ББТ. Мы летом проводили по 30 проектов, на которые приезжали по 700 человек со всего мира. Последние два года нам приходилось очень трудно, потому что вообще не было финансирования.- Не хотелось бросить затею?- Как можно бросить то, во что ты вложил душу? ББТ – это же не игрушка, которую можно поставить на полку и доставать, когда хочется праздника. Тропы, которые мы построили, необходимо поддерживать в нормальном состоянии. ББТ – это люди, которые хотят во время своего отпуска и на Байкале отдохнуть, и свой след на земле оставить. Разве им можно сказать, что их помощь больше не требуется? У меня сын на ББТ вырос. Муж с 2005 года ездит в свой отпуск на наши проекты. Понимаете, мы запустили механизм, которого в других регионах России нет. 4 августа я и 4 волонтера встречались с президентом. Он приезжал в Бурятию, и нас позвали в Байкальский заповедник как людей, которые 15 лет строят туристические тропы. Мы выходим на федеральный уровень. Хотим, чтобы в России законодательно закрепили строительство троп стандартами, которые необходимы для безопасности.- Вы этому искусству где учились?- Ездили в Америку и Европу. Смотрели, как это они делают. Брали на заметку. Но учились больше на собственном опыте. Знаем, как из тропы сделать реку, если неправильно угол наклона сформировать или не убрать дерн с тропы. После хорошего дождя все старания смоет или водой покроет. Необходимо учитывать много факторов. Мы проводим курсы. На каждый проект готовим трех человек: бригадира, помощника бригадира и переводчика-коммуникатора. Мало же привлечь волонтеров, им необходимо правильные задачи ставить.- Чем вы завлекаете к себе людей?- У нас на официальном сайте есть анкета, которую мы предлагаем заполнить. Там же можно найти все проекты, которые мы сделали или только планируем. В 2003 году, когда мы запускали первые шесть маршрутов, нам уже добровольно помогали 136 человек. Волонтеры сами оплачивают свой проезд, питание, проживание. Мы им только выдаем электропилы, лопаты, кирки. Они делают то, что скажет бригадир. Никого не заставляем. Просто не все хотят в Турции отдыхать. Мы это называем добровольческими каникулами, или отдыхом наоборот.Возраст волонтеров от 18 до 68 лет. Есть и местные, из Иркутской области, но в основном из других регионов страны – те, кто мечтал побывать на Байкале. Иностранцев 20-30%. В основном это европейцы, но приезжают и китайцы, и корейцы. Это социально ориентированные туристы. За две недели из разных людей получается дружный коллектив единомышленников, который продолжает потом общаться в социальных сетях.- Вы прокладываете тропы в заповедниках и национальных парках, где запрещено разводить костры. На чем еду готовите?- Все свои действия мы согласовываем с руководством заповедников. Когда в регионе действует противопожарный режим, то используем специально оборудованные металлические печи. Они топятся дровами, но сделаны таким образом, что находятся выше уровня земли и безопасны для природы. Когда режима ЧС нет, то, как любые туристы, - на костре, в котелках.- Ваш любимый маршрут?- Один из любимых проектов сделан в Байкальском заповеднике. Тропа проложена вдоль реки Осиновка и позволяет за короткое время пройти от таежных предгорий до гольцов хребта Хамар-Дабан. Расстояние 12 километров.- Куда посоветуете сходить по ББТ?- Красивых мест много. Однако не каждый маршрут доступен всем желающим. Во Фролихинский заказник или Баргузинский заповедник можно добраться только на катере. А это удовольствие не из дешевых, к сожалению. Самый доступный маршрут – это Олхинское плато, на котором находятся десятки скальников. Я именно с них в детстве начинала свой путь в туризме. До Витязя разметку мы в мае обновили. Тропа до него максимально безопасна, по ней могут ходить даже дети дошкольного возраста. То же касается тропы от Листвянки до Больших Котов и дальше до Голоустного. Мы планируем ее продолжить до Песчанки. Подготовительные работы уже ведутся.- Зачем вам дело, которое не приносит прибыли?- Я вижу, как у нас на Байкале было, как стало и как может быть. Взять тот же маршрут Листвянка-Большие Коты. Это была сеть троп. Можно было пойти вверх, можно было пойти вниз. Люди нередко блудили по лесу, наносили ущерб растениям, занесенным в Красную книгу. Сейчас это одна тропа. Мне нравится продвигать экотуризм, который должен быть на Байкале, чтобы им мог воспользоваться любой желающий, не нанеся природе урона.В этом году мы получили президентский грант. С 1 сентября я и 8 человек, которые раньше были волонтерами, работаем в организации на постоянной основе. На 15 месяцев у нас есть деньги не только на проведение различных мероприятий, но и на зарплату - с вычетом налогов каждый сможет получать в пределах 20 тысяч рублей. Среди постоянных сотрудников есть и ангарчанин Роман МИХАЙЛОВ. Ему 30 лет. Он окончил иняз. Работал в туризме. У нас ведет социальные сети, формирует базу фотографий. На летних проектах регулярно выступает бригадиром.На президентский грант мы сможем подготовить 10 специалистов по строительству троп. Запланировали 10 летних двухнедельных проектов, займемся, наконец, распространением опыта в России. Многие национальные парки просят, чтобы приехали и обучили их сотрудников. При нашем участии уже стартовали проекты на Алтае и на Дальнем Востоке.