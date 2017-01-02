Трезвая пробежка 1 января в 12-00

1 января в Ангарске состоялась первая трезвая пробежка.
Приняли участие в пробежке, несмотря на дневную температуру - 20 С. примерно 29 человек. Возраст любителей ЗОЖ варьируется от 6 до 45 лет.
Как говорится, как год начнёшь, так и его проведёшь. Участники сегодняшнего мероприятия, начали подтягиваться уже в 11.45. В 12.00 небольшая разминка, зарядка (парни - отжимания от пола, девушки - приседания). Далее с площади Ленина по запланированному маршруту до парка строителей. Закончился трезвый пробег, небольшими упражнениями на свежем воздухе на спортивной площадке в парке строителей, где имеется всё для тренировки (турники, брусья, тренажёры). - рассказал нашей газете организатор пробега Григорий Гаврилов.
О том как Григорий справился со своими недугами по здоровью уже рассказывала газета в статье: Беги, Гриша, беги! Григорий является руководителем группы "ПРОБЕЖКА и ТУРНИКИ в АНГАРСКЕ (для любителей)" Данная группа занимается бегом в пойме китоя + тренировка на турниках каждое воскресенье в 10.00.
- Мы объединяем молодых и энергичных людей, которые готовы своим примером показать окружающим, что жить трезво и заниматься спортом - в миллион раз круче чем периодически самоотравляться пойлом и куревом! Будущее за трезвыми людьми! Всё БЕСПЛАТНО, С ВАС ТОЛЬКО ЖЕЛАНИЕ!