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Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске


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5 января 2017
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Двадцатиоднолетний мужчина в тяжёлом состоянии попал в больницу после массовой драки утром 1 января у «Харатс паба» в городе Ангарске, сообщили ИА «БайкалПост» 3 января в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Драка произошла около 7.30. Судя по видео, выложенному на Youtube, в ней принимало участие более 10 человек. Как уточнили в пресс-службе полиции, подозреваемый в избиении попавшего в больницу мужчины задержан. Ему 31 год, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

Все участники драки установлены полицией в тот же день и доставлены в отдел. По информации полиции, её причиной стал внезапный конфликт между посетителями бара.

ircity.ru

Видео: www.youtube.com
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