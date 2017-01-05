Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске

Двадцатиоднолетний мужчина в тяжёлом состоянии попал в больницу после массовой драки утром 1 января у «Харатс паба» в городе Ангарске, сообщили ИА «БайкалПост» 3 января в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Драка произошла около 7.30. Судя по видео, выложенному на Youtube, в ней принимало участие более 10 человек. Как уточнили в пресс-службе полиции, подозреваемый в избиении попавшего в больницу мужчины задержан. Ему 31 год, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.
Все участники драки установлены полицией в тот же день и доставлены в отдел. По информации полиции, её причиной стал внезапный конфликт между посетителями бара.