Ограбление иркутского офиса «Быстрозайма»

Сообщение о вооружённом нападении на микрофинансовую компанию, расположенную на улице Ленина, поступило в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Иркутское» днём 21 декабря. Действия злоумышленника зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, установленные в помещении.Проанализировав видеозапись, сыщики обратили внимание на существенные детали внешности нападавшего и особенности его поведения. Это позволило им в ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий не только установить личность предполагаемого преступника, но и получить достоверные сведения о том, что сразу после совершённого нападения он покинул областной центр и скрылся на территории города Братска.Операцию по задержанию 34-летнего ранее попадавшего в поле зрения полиции подозреваемого провели оперативники межмуниципального управления МВД России «Братское». При обыске по месту проживания задержанного они обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – муляж пистолета.По факту нападения следователями межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 Уголовного кодекса России «Разбой». Санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.