Будет увеличен размер дотации на школьное питание

Правительством Иркутской области подготовлен и предварительно рассмотрен совместно с депутатами регионального парламента и Уполномоченным по правам ребенка Иркутской области Светланой Семеновой проект закона, который позволит увеличить компенсацию за бесплатное школьное питание.
В настоящее время подготовлены изменения в Закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» уточняющие критерии адресности и нуждаемости для учащихся, которые получают меры соцподдержки. На сегодняшний день право на бесплатное питание имеют многодетные семьи с доходами ниже двукратной величины прожиточного минимума и малоимущие семьи с доходами ниже установленной величины прожиточного минимума. В проекте документа предусмотрено условие о необходимости подтверждения доходов семьи путем предоставления соответствующих документов.
- Обсуждение вопроса по увеличению объемов финансирования на компенсацию части платы за детское питание в школах велись давно. На 2017 год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 255 млн. рублей. В связи с уточнением списков, появятся высвободившиеся средства, которые будут направлены на увеличение выплаты из областного бюджета на одного учащегося без привлечения дополнительных средств бюджета. Правительство рассматривает вопрос увеличения компенсации за детские обеды, кроме того, из областного бюджета предусмотрена компенсация родительской платы за присмотр и уход в детских садах для семей, имеющих доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. В свою очередь, муниципалитеты, которые получили в 2016 году право на дополнительные налоговые отчисления (в частности Иркутск - не менее 700 млн. руб.), могли бы рассмотреть вопрос о сохранении размера родительской оплаты за детский сад на уровне 2016 года и не повышать стоимость этих услуг в 2017 году, - подчеркнула Валентина Вобликова.