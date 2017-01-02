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12 тонн спирта


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Сегодня, 11:20
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Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области участникам организованной группы предъявлены обвинения в продаже немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, а также сбыте поддельных специальных марок.

Их задержание было произведено на минувшей неделе в результате масштабной операции ГУ МВД, УФСБ и Федеральной службы войск национальной гвардии. Также сотрудниками полиции пресечена деятельность по нелегальному производству спиртосодержащей жидкости, которое по данным следствия подозреваемые организовали в г. Иркутске и Усолье-Сибирском.

В настоящее время наиболее активным участникам группы так называемых бутлегеров, в том числе ее организаторам предъявлены официальные обвинения. На основании ходатайств следователей 5 фигурантов арестованы судом и помещены в следственный изолятор г. Иркутска.

По данному факту следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: ч.6 ст.171.1 – «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере», а также ч.4 ст. 327 – «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Кроме того, после публикации в СМИ сведений об этом, в полицию поступило сообщение от гражданина, узнавшего одного из предполагаемых преступников. Мужчина, рассказал о том, что ранее видел его на территории парковочной зоны для большегрузного транспорта в районе Шелехова. В ходе проверки указанной площадки, оперативники обнаружили прицеп, в котором хранилась спиртосодержащая жидкость в размере 12 тонн. Сомнительная продукция изъята, а ее образцы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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