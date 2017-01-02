Группа мошенников предстанет перед перед судом

Предполагаемые аферисты были задержаны в Усолье-Сибирском 12 января прошлого года в результате совместной операции следователей Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области, оперативников межмуниципального отдела МВД России «Усольский», специалистов подразделения «К», а также сыщиков Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области.Тогда одновременно в разных районах города прошли обыски в квартирах, гаражных боксах, автомобилях предполагаемых мошенников. Сыщики обнаружили и изъяли более миллиона рублей, предположительно добытые преступным путем. Наличные средства были спрятаны в автомобильных покрышках в гараже одного из фигурантов.В числе других доказательств противоправной деятельности сталиДля сбора доказательственной базы был проведён ряд экспертиз, изобличающих вину задержанных, в том числе и фоноскопическая.В ходе следствия установлено, что участники группы, в том числеc 2013 года создавали фиктивные страницы в сети Интернет, где за вознаграждение предлагали содействие в быстром оформлении кредитов. После перевода потерпевшими денежных средств за якобы оформление пакета документов переписка прекращалась, а интернет-страница блокировалась.Помимо мошеннических действий, членам организованной группы вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьей 272 Уголовного кодекса РФВсего организованную группу обвиняют в совершениипротивоправных деяний.В настоящий момент материалы уголовных дел, расследованием которых занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, утверждены прокуратурой и направлены в Усольский районный суд для рассмотрения по существу.