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Группа мошенников предстанет перед перед судом


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Сегодня, 12:10
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В Иркутской области предъявлено обвинение пятерым гражданам, подозреваемых в совершении серии мошенничеств и иных противоправных деяний.

Предполагаемые аферисты были задержаны в Усолье-Сибирском 12 января прошлого года в результате совместной операции следователей Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области, оперативников межмуниципального отдела МВД России «Усольский», специалистов подразделения «К», а также сыщиков Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области.

Тогда одновременно в разных районах города прошли обыски в квартирах, гаражных боксах, автомобилях предполагаемых мошенников. Сыщики обнаружили и изъяли более миллиона рублей, предположительно добытые преступным путем. Наличные средства были спрятаны в автомобильных покрышках в гараже одного из фигурантов.

В числе других доказательств противоправной деятельности стали десятки сотовых телефонов, сим-карты, банковские карты, системные блоки и планшетные компьютеры, которые, по данным следствия, использовались для совершения хищений денежных средств. Для сбора доказательственной базы был проведён ряд экспертиз, изобличающих вину задержанных, в том числе и фоноскопическая.

В ходе следствия установлено, что участники группы, в том числе 3 женщины, c 2013 года создавали фиктивные страницы в сети Интернет, где за вознаграждение предлагали содействие в быстром оформлении кредитов. После перевода потерпевшими денежных средств за якобы оформление пакета документов переписка прекращалась, а интернет-страница блокировалась.

Помимо мошеннических действий, членам организованной группы вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьей 272 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и статьей 183 Уголовного кодекса РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Всего организованную группу обвиняют в совершении 72-х противоправных деяний.

В настоящий момент материалы уголовных дел, расследованием которых занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, утверждены прокуратурой и направлены в Усольский районный суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

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