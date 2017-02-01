Похищал деньги с помощью вирусной программы

В органы внутренних дел различных субъектов страны поступали сообщения от граждан, с чьих банковских карт неизвестные дистанционно похитили денежные средства.В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что все эти противоправные деяния были совершены с помощью вирусной программы. Владелец банковской карты, которая была подключена к сервису дистанционного управления посредством сотового телефона на системе «Андроид», находясь в сети интернет становился жертвой вирусной атаки. После этого злоумышленники получали доступ к его счетам и могли распоряжаться денежными средствами. Как правило, злоумышленники переводили на различные счета не более 8 тысяч рублей, поскольку большую сумму перевести невозможно из-за включенного на подобных услугах ежесуточного ограничения.В дальнейшем сыщики установили личность человека, предположительно причастного к совершению этих деяний. Им оказался 26-летний мужчина, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений города Ангарска.По версии следствия, подозреваемый, находясь в колонии, подыскивал владельцев банковских карт, на которые поступали средства обманутых граждан. Чтобы скрыть следы преступления он постоянно пользовался различными банковскими картами, владельцам которых он разрешал оставить себе установленный процент от суммы перевода. Зачастую, владельцы карт не подозревали, что задействованы в криминальной схеме.Злоумышленника, распространяющего вирус в интернете, заключенный никогда не видел и связывался с ним по интернету. В ходе следствия установлено, что жертвами подобного обмана стали по меньшей мере 19 граждан.По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В настоящее время В материалы утверждены прокуратурой и направлены в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области