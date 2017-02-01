Казино в ритуальном салоне Иркутска

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ПРОДАМ ДАЧУ

В КИТОЕ.

8соток.

Дом подходит

для зимнего проживания.

Ангарская прописка.

Тел.8-904-155-97-71 __________________________

ТРЕБУЮТСЯ:

РУКОВОДИТЕЛЬ

отдела рекламы,

РАБОТНИКИ

в рекламный отдел.

Резюме отправлять по адресу:

vrem@irmail.ru

Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________

АКЦИЯ!

Лучший твой подарочек – это мы!

Впереди 23 февраля

День защитника Отечества.

«Время» выступает за права мужчин:

Долой носки, дезодоранты,

лосьоны и прочую дребедень!

Любимому мужчине нужна любимая газета!

С 6 по 27 февраля объявляем

акцию для защитников Отечества!

Мы дарим им специальную цену

на подписку на газету «Время».

Для мужчин и женщин, которые их любят,

наша газета будет стоить

за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,

за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________