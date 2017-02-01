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Казино в ритуальном салоне Иркутска


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Сегодня, 13:02
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Следственным управлением СК России по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, по факту организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе расследования данного уголовного дела следователями СКР совместно с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области проведены обысковые мероприятия в здании, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 153.

Установлено, что игровой салон, оборудованный для проведения азартных игр, находился в помещении двухэтажного дома, в котором осуществляло деятельность ритуальное агентство, занимающееся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков. На доме установлена вывеска ритуального агентства (по предварительной информации указанная организация в настоящее время не работает. Фактически деятельность по гравировке и продаже надгробных плит, а также похоронных венков осуществляет другая фирма, а вывеска осталась от прежних арендаторов). Таким образом, на 1 этаже дома и прилегающей территории располагалось ритуальное агентство, а само игорное заведение находилось на 2 этаже.

В ходе обыска были изъяты 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола. В помещении находились посетители и персонал игорного заведения. Также в ходе обыска изъяты денежные средства, документация, касаемая деятельности казино.

В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия.

Расследование уголовного дела продолжается.

О функционировании игровых залов на территории Иркутской области необходимо сообщать по телефону 02 или телефону доверия Следственного управления 8 (3952) 20-46-54. Все сообщения будут оперативно проверены.


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Источник: СУ СКР по Иркутской области
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