Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию

В минувшие выходные в дежурную часть отдела полиции №6 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратился 35-летний житель Подмосковья. Гражданин попросил помощи полиции разыскать двухлетнюю дочь, которую он несколько дней назад передал своей бывшей сожительнице, гражданке Бразилии, и сейчас ей может грозить опасность.
Опытные сыщики детально проанализировали представленные им свидетельства и факты, перепроверили ряд сомнительных доводов, а также изучили личность заявителя, придя к выводу о попытке дезинформировать органы правопорядка для того чтобы узнать действительное местонахождение ребенка.
Как удалось выяснить сотрудникам уголовного розыска, имеющиеся у мужчины документы были сфальсифицированы. Недостоверными оказалась информация о проживании матери и девочки на территории Иркутской области, профессиональной деятельности заявителя, медицинские справки о возможной наркотической зависимости подданной иностранного государства, выписки врачей о медицинском патронаже за девочкой и многие другие данные.
По предварительной информации, незадолго до разоблачения указанный гражданин предпринял попытку лишить родительских прав свою бывшую сожительницу, обратившись в судебные органы Иркутской области.
В настоящее время по данному факту составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Виновный дал признательные показания и привлечен к ответственности.