Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию

Опытные сыщики детально проанализировали представленные им свидетельства и факты, перепроверили ряд сомнительных доводов, а также изучили личность заявителя, придя к выводу о попытке дезинформировать органы правопорядка для того чтобы узнать действительное местонахождение ребенка.Как удалось выяснить сотрудникам уголовного розыска, имеющиеся у мужчиныНедостоверными оказалась информация о проживании матери и девочки на территории Иркутской области, профессиональной деятельности заявителя, медицинские справки о возможной наркотической зависимости подданной иностранного государства, выписки врачей о медицинском патронаже за девочкой и многие другие данные.По предварительной информации, незадолго до разоблачения указанный гражданин предпринял попытку лишить родительских прав свою бывшую сожительницу, обратившись в судебные органы Иркутской области.В настоящее время по данному факту составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации –Виновный дал признательные показания и привлечен к ответственности.