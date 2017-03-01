Смерть спортсмена на Байкальском ледовом марафоне

35-летний спортсмен умер во время Байкальского ледового марафона. Соревнования проходят в рамках международного фестиваля «Зимниада-2017».
Причина смерти неизвестна, предположительно — проблемы с сердцем или обезвоживание. Подробности происшествия уточняются. В 2016 году Байкальский ледовый марафон вошёл в пятёрку главных мировых гонок на выносливость. На участие в забеге в 2017 году заявилось рекордное число спортсменов — 200 человек из 32 государств. Старт был дан из посёлка Танхой в Бурятии, финишировать спортсменам предстоит в Листвянке. Напомним, два дня назад во время соревнований в Ангасолке погибла 27-летняя альпинистка из Киргизии.