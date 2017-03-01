.
,

Разбойное нападение на ювелирный салон


0

Сегодня, 12:25
 Количество просмотров: 58
    



"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Шелеховскому району ГУ МВД России по Иркутской области в течение часа задержали подозреваемых в нападении на магазин ювелирных изделий ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции накануне днем. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что около 15.10 в магазин вошел мужчина, который молотком разбил витрины и забрал лотки с золотыми изделиями. Находившийся в помещении охранник попытался остановить злоумышленника. В процессе борьбы налетчик нанес мужчине удар молотком по голове, после чего скрылся вместе с ожидавшими на улице сообщниками.

Пострадавшему охраннику вызвали бригаду скорой помощи. Медики обработали ему рану. От госпитализации мужчина отказался.

Оперативники опросили очевидцев происшествия, просмотрели видео со всех камер наблюдения и с помощью служебной собаки определили примерное направление путей отхода подозреваемых.

Поисковые группы из числа сотрудников уголовного розыска квартал за кварталом обходили территорию, прилегающую к месту происшествия. После непродолжительных поисков подходящие под описание лица были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Задержанными оказались местные жители - двое молодых людей и девушка. В ходе следственно-оперативных действий установлено, что перед нападением один из них якобы вместе с невестой пришел в салон, чтобы подобрать обручальные кольца. Тогда их поведение насторожило охранника с многолетним опытом работы, так как из пакета, который нес с собой «жених» случайно выпал тот самый молоток.

Следственным отделом ОМВД России по Шелеховскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Работнику охранного агентства – Сергею Вологжину, проявившему мужество и стойкость в экстремальной ситуации, чьи действия не позволили грабителю завладеть чужим дорогостоящим имуществом, от имени руководства ОМВД России по Шелеховскому району вручена благодарность и ценный подарок.

За грамотные и профессиональные действия сотрудники, принимавшие участие в раскрытии преступления, будут также отмечены правами руководства ГУ МВД России по Иркутской области.

38.мвд.рф
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Проблемы детского спорта на ТОК-ШОУ "ТРИБУНА"
Все новости категории

Спортивные новости
Акробат завоевал «Олимпийские надежды»
Две медали на чемпионате Европы по стрельбе
"Ермак" ушёл с чемпионата
Все новости категории

Реклама

Происшествия
6 жертв аферистов за сутки
Вынесен приговор подростку за убийство пожилой женщины
Врач-хирург обвинен в причинении смерти по неосторожности
Все новости категории

Общество
Вопрос участия НКО в предоставлении социальных услуг
За цивилизованное отношение людей к своей безопасности
РАЗУЙ ГЛАЗ!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (141)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru