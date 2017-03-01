Разбойное нападение на ювелирный салон

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции накануне днем. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что около 15.10 в магазин вошел мужчина, который молотком разбил витрины и забрал лотки с золотыми изделиями. Находившийся в помещении охранник попытался остановить злоумышленника. В процессе борьбы налетчик нанес мужчине удар молотком по голове, после чего скрылся вместе с ожидавшими на улице сообщниками.Пострадавшему охраннику вызвали бригаду скорой помощи. Медики обработали ему рану. От госпитализации мужчина отказался.Оперативники опросили очевидцев происшествия, просмотрели видео со всех камер наблюдения и с помощью служебной собаки определили примерное направление путей отхода подозреваемых.Поисковые группы из числа сотрудников уголовного розыска квартал за кварталом обходили территорию, прилегающую к месту происшествия. После непродолжительных поисков подходящие под описание лица были задержаны и доставлены в отдел полиции.Задержанными оказались местные жители - двое молодых людей и девушка. В ходе следственно-оперативных действий установлено, что перед нападением один из них якобы вместе с невестой пришел в салон, чтобы подобрать обручальные кольца. Тогда их поведение насторожило охранника с многолетним опытом работы, так как из пакета, который нес с собой «жених» случайно выпал тот самый молоток.Следственным отделом ОМВД России по Шелеховскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.Работнику охранного агентства – Сергею Вологжину, проявившему мужество и стойкость в экстремальной ситуации, чьи действия не позволили грабителю завладеть чужим дорогостоящим имуществом, от имени руководства ОМВД России по Шелеховскому району вручена благодарность и ценный подарок.За грамотные и профессиональные действия сотрудники, принимавшие участие в раскрытии преступления, будут также отмечены правами руководства ГУ МВД России по Иркутской области.