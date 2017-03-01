Грабитель с электрошокером



Граждан, что-либо знающих о противоправной деятельности задержанного мужчины, полиция просит обращаться в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 33-42-78 или 02 (112 – с мобильного).

В течение последнего месяца в дежурную часть полиции поступило несколько заявлений иркутянок о том, что в вечернее время на них были совершены нападения грабителей. В ходе опроса потерпевших сотрудники полиции обратили внимание, что все эти эпизоды имеют схожий «почерк»: преступник нападал на свою жертву в темное время суток, а для того, чтобы исключить малейшее сопротивление с её стороны, использовал электрошокер.В результате грамотно организованных оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска отдела полиции № 3 МУ МВД России «Иркутское» удалось установить и задержать предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый за мошенничество, кражи, угоны и грабежи уроженец Ростовской области. Уже известно, что злоумышленник выслеживал одиноких женщин на улицах Иркутска и, выбрав момент, нападал на них с применением электрошокера, а затем похищал их имущество.В ходе дальнейшей работы с задержанным сыщики установили его причастность к совершению трёх аналогичных преступлений.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предполагает наказание в виде семи лет лишения свободы.