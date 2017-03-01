Авария с коляской в Ангарске

Около 17 часов на перекрестке улиц Файзулина и Театральной 38-летняя женщина - водитель автомашины «Тойота-Витц» допустила наезд на семейную пару с грудным ребёнком в коляске, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.В результате дорожно-транспортного происшествия глава семьи и ребёнок, находившийся в коляске, получили травмы различной степени тяжести. По счастливой случайности женщина не пострадала.Прибывшим на место аварии инспекторам ГИБДД предполагаемая виновница инцидента пояснила, что во время выполнения маневра поворота на перекрёстке ее ослепило солнце, поэтому она не заметила пешеходов.В процессе проверки всех обстоятельств ДТП действиям его участников будет дана правовая оценка.