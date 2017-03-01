Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан

Установлено, что молодой человек знакомился со своими потенциальными жертвами в основном в такси. Он представлялся бизнесменом (в лесной промышленности), легко входил в доверие к гражданам и предлагал приумножить в сжатые сроки их сбережения. Потерпевшие отдавали аферисту свои накопления – от 7 до 500 тысяч рублей. При этом даже не брали с него расписки.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили личность предполагаемого афериста и его местонахождение. 26-летний уроженец Оренбурга был задержан сотрудниками уголовного розыска. Мужчина ранее уже был судим за имущественные преступления. На свободу он вышел в апреле прошлого года. Но соответствующих выводов для себя он не сделал и продолжил преступную деятельность.В город нефтехимиков он прибыл в конце января на такси. С водителем за поездку так и не рассчитался, но его накопления – 459 тысяч рублей – также пообещал приумножить. Вернувшись домой, таксист осознал, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.Сейчас следователи вменяют подозреваемому причастность как минимум к 7 эпизодам хищений с общим ущербом порядка 800 тысяч рублей. Мужчина уже дал признательные показания. Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям.По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователями следственного отдела №2 СУ Управления МВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело. Оренбуржцу может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.