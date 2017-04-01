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Задержан налетчик на цветочные павильоны


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Сегодня, 13:07
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В течение часа установлен и обезврежен вооруженный налетчик, подозреваемого в разбойных нападениях.

В поимке предполагаемого преступника было задействовано свыше 30 экипажей полиции, в том числе патрульно-постовой службы, ГИБДД, вневедомственной охраны Росгвардии, личный состав уголовного розыска, а также наряды частных охранных предприятий.

4 апреля около 22.30 в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение об открытом хищении имущества из салона цветов в Октябрьском районе областного центра. Как рассказала прибывшей следственно-оперативной группе женщина-флорист, вошедший под видом покупателя злоумышленник, угрожая ножом, забрал имеющуюся выручку, а также смартфон потерпевшей. Спустя около получаса в полицию поступил сигнал о совершении аналогичного посягательства на еще один цветочный павильон.

Для обезвреживания налетчика в район нападений были стянуты значительные силы правоохранительных органов и ЧОП. Полицейские одновременно обследовали десятки улиц, дворов и прилегающую территорию. Вскоре бдительные сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на подозрительного гражданина, который заметив патрульный автомобиль, предпринял попытку скрыться. Во время преследования мужчина вел себя крайне агрессивно, размахивал ножом и угрожал нанести ранения сотрудникам.

Пытаясь уйти от правоохранителей, разыскиваемый забрался на крышу двухэтажного жилого дома, где был задержан экипажем вневедомственной охраны, доставлен в ОВД и помещен в изолятор временного содержания. Как выяснили оперативники, в тот же вечер гражданин предпринял безуспешную попытку хищения сейфа из организации, работником которой он ранее являлся.

По данному факту следственными органами МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Следственные органы намерены ходатайствовать об избрании 19-летнему фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

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