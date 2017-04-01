Похищенную сибирскую хаски вернули женщине-инвалиду

официальный представитель МВД России Ирина Волк

В дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что у ее глухонемой родственницы, неизвестный похитил дорогостоящую собаку по кличке «Лайма», исчезновение которой стало для ее семьи настоящей трагедией.Хозяйка животного рассказала полицейским, что оставила собаку возле продуктового магазина, привязав поводок к перилам лестницы. Через несколько минут женщина вернулась и обнаружила пропажу любимца. Прибывшие на место сотрудники полиции опросили свидетелей происшествия и жильцов близлежащих домов, оперативники изъяли видеозапись с камеры наблюдения, на которой отчетливо видно, как некий мужчина уводит собаку в неизвестном направлении.Вскоре сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 32-летний житель одного из садовых товариществ Иркутского района. Во дворе его дачного участка оперативники нашли похищенную собаку привязанной к забору. Мужчина, оказавшийся под подозрением, был доставлен в отдел полиции. Отрицать своей причастности к похищению чужого питомца он не стал.В настоящее время собака по кличке «Лайма» возвращена в семью. По данному факту следственными органами отдела полиции № 4 МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.